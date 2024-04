Peluc: ‘Hoy La Libertad Avanza es el frente que se constituyó para las elecciones’

Este viernes, el diputado de La Libertad Avanza, José Peluc pasó por Más allá de las Noticias y destacó: ‘Hoy La Libertad Avanza es el frente que se constituyó para las elecciones’, para luego asegurar que ninguno de los sectores en la provincia ha tenido un diálogo con nosotros.

El también dirigente de ADN indicó que, si bien los frentes desaparecen después de las elecciones, tienen un resguardo. Luego explicó que es importante en caso de si en un futuro quisieran seguir llamándose de la misma manera, que los partidos que conforman el frente, ellos serían los los dueños del nombre.

‘Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con el partido libertario para ver a quien le damos permiso, y si le damos permiso. La verdad es que no necesitamos permiso del partido de la Libertad Avanza en San Juan, hay partidos que conforman estas ideas’, expresó.

Luego, Peluc aseguró que el uso del nombre será una interna a debatir. Así como también, aceptó que le gustaría que ambos sectores debatan la posibilidad de estar unidos, para saber si ellos los incorporan como partido.

Consultado sobre si él y sus militantes libertarios a fines, intentarán mediar para impulsar un acercamiento entre dos fuerzas en el frente a nivel local, Peluc contestó con un rotundo no. Luego expresó: 'San Juan es chico y nos conocemos entre todos, además es gente grande que tienen que demostrar esa capacidad de diálogo que tienen en la militancia para llegar después adonde quieren llegar. Si eso no lo hacen solos y necesitan compañía es porque ellos no están a la altura de las circunstancias. Ellos tienen que venir juntos o separados, después de un diálogo entre ellos a charlar con el Partido Libertario y con ADN'