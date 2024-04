Un sindicalista radical apuntó fuerte contra los diputados de su espacio por la ley Bases

De visita a San Juan para participar de una charla debate de la Unión Cívica Radical, un referente del sindicalismo radical habló con Canal 13. Se trata de Ariel Santurio, secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales, quien al ser consultado sobre la Ley Bases y el apoyo que han adelantado diputados y diputadas de su espacio que darán, los cruzó por su opinión, asegurando que ‘se equivocan en el análisis'

Santurio expresó: ‘No hay que reformar algunas cosas que están mal en el mundo del trabajo, quitándole derechos a los trabajadores’. Luego aclaró que cuando se rumoreaba que sería presentada en diciembre, ellos ya la rechazaban de base, al considerar que es ‘antidemocrática’,’ fascista’, para luego terminar de calificarla señalando: ‘es todo lo que está mal en la forma de hacer política’.

El brazo sindical de la UCR llegó a San Juan para hablar sobre la coyuntura política del país

La actividad que convocó al Secretario General de la Organización de Trabajadores Radicales fue una charla debate entre correligionarios en la provincia. Sobre eso indicó que ‘es un interesante momento para debatir y analizar los riesgos de la reforma laboral’.

Marcha Federal Universitaria: "ahora dicen que no están contra la educación pública, recularon en chancletas"

Por último, de la Marcha Federal Universitaria expresó: 'Me emocionó ver chicas, chicos, hombres y mujeres que no son peronistas, kirchneristas, radicales, no son zurdos que derraman lágrimas, son votantes, son ciudadanos que no quieren que le toquen la educación pública'.

'Es un claro recule en chancletas. Se comieron a menos de medio año de gestión la marcha más histórica en contra del proyecto de este gobierno que es eliminar el Estado', cerró.