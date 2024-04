El peronismo presiona para tratar el DNU este martes

El bloque de diputados de Unión por la Patria solicitó una sesión especial para el martes a las 11:00 para tratar el mega DNU del presidente Javier Milei, pero el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lo rechazó bajo el argumento de que en ese horario todavía se estará tratando la Ley Ómnibus, cuyo debate comenzará este lunes en el recinto.

‘No tiene atribuciones para no convocar a una sesión especial solicitada en los términos de los art. 35 y 36 del reglamento. No respetar el reglamento es incumplir deberes de funcionario público’, alertó el presidente del bloque de UxP en Diputados, Germán Martínez.

Además, Martínez respondió a la negativa de Menem con una nueva carta, en la que le pidió ‘cese en su conducta violatoria de los deberes de funcionario público, proceda a cumplir con lo establecido en el marco legal que nos rige, y cite inmediatamente a la sesión solicitada en los términos reglamentarios’.

El argumento que presentó es que ‘ya se ha realizado en diversas oportunidades convocatoria a sesiones especiales en un mismo día’. ‘Esgrimir la duración de una sesión citada para un día previo, en base a una reunión de labor parlamentaria aún no realizada, y convocada con posterioridad al pedido denegado, es solamente una excusa dilatoria e irrisoria’, consideró.

El peronismo viene de un fracaso en su intento por conseguir quórum para tratar el presupuesto universitario un día después de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública.

La pelea del peronismo por recuperar la agenda política

Si bien la solicitud de la sesión especial la realizó con anterioridad a que se pautara la fecha del debate de la nueva versión acotada de la Ley Ómnibus, el peronismo intenta recuperar el manejo de la agenda política, al centrar el debate en el megadecreto presidencial, ante lo que se proyecta como el primer triunfo legislativo de Milei.

A partir de ceder en algunas concesiones, el oficialismo logró el respaldo de los gobernadores dialoguistas para que los diputados que les responden voten a favor de la Ley Ómnibus, un proyecto clave para la gestión libertaria. También el radicalismo se mostró dispuesto a acompañar, al igual que el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera el diputado Miguel Ángel Pichetto, que se sumarían a los diputados de La Libertad Avanza y el PRO.

