Picón aseguró que votará a favor de la Ley Bases

En el maratónico debate de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, le tocó el turno de hablar a Nancy Picón, quien no dejó pasar la ocasión para aclarar que siempre le darán las herramientas para que pueda gobernar al presidente Javier Milei. Además, la diputada sanjuanina destacó que no la ofende la denominación de oposición dialoguista y defendió la reforma laboral.

‘Estamos de vuelta debatiendo estos proyectos de Ley que tienden a dar las herramientas que el ejecutivo viene pidiendo y, que, con mucho gusto, pertenezco al grupo de bloques a los que les han asignados el nombre de dialoguistas. Creo que en épocas de democracia el diálogo es lo mejor que nos puede pasar, que esta casa debe tener diálogo y no que se aprueben las cosas como se han venido aprobando antes’, sostuvo la legisladora del bloque Producción y Trabajo.

La oriunda de Rivadavia criticó a los legisladores que de la oposición que criticaron el punto en el proyecto que trata de la delegación de competencias. Picón le recordó al kirchnerismo que ‘ellos hicieron uso también de la delegación de competencias’, precisó. Luego argumentó que el punto no está mal, puesto que será solo por un año y deberá el Ejecutivo rendir cuentas.

'No veo cual es el problema de que estas facultades delegadas vuelvan al Congreso y podamos revisarlas y podamos seguir estando para cumplir la función que las personas que nos votaron nos pusieron acá para poder cuidar', precisó le legisladora orregista

La diputada de Juntos por el Cambio (JxC), aseguró que el país necesita un proyecto de Nación y es por ello, y por el mensaje que dejaron las urnas en San Juan, que respaldan como bloque Producción y Trabajo a este proyecto de ley. 'Si este en un proyecto de ley o no, no lo sé, no lo sabemos, seguramente es perfectible, pero hay que empezar por algo', indicó.

Incluso, Picón reconoció: 'No es la mejor de las leyes, pero viene a disminuir los impuestos que pagamos todos los argentinos. No va hacer de la noche a la mañana, pero vamos a empezar a bajar los impuestos'

Por último, la sanjuanina expresó: 'Esta ley cambiará el destino de los argentinos, claramente no, es solo una herramienta', para luego dejar en claro una vez más que acompañarán el proyecto de ley. 'Entendemos que en San Juan nos han pedido que así sea, porque entendemos que la Argentina necesita un cambio, porque en campaña recorrimos cada uno de los puntos de nuestra provincia y muchos empresarios, pero también muchos panaderos que tenían su empresa familiar nos decían: tenemos trabajo, podemos contratar, pero no podemos hacerlo porque tenemos miedo de perder nuestra empresa familiar que viene desde nuestros abuelos. Es nuestra obligación respaldar nuestra gente', aseguró.