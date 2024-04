Uñac le respondió a Baistrocchi: 'Fue mejor funcionario que intendente'

En febrero Emilio Baistrocchi tiró algunos dardos contra Sergio Uñac, por la decisión de extender indefinidamente los mandatos dentro del PJ para unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Ahora, a más de un mes después, el ex gobernador opinó acerca de estas declaraciones asegurando que tienen un 'interés personal' detrás y que el justicialista fue 'mejor funcionario que intendente' ya que no lo acompañó el voto popular.

'Fui el único que voté en favor de la institucionalidad del partido, que hay que preguntarles a los afiliados quienes quieren que sean las autoridades. Es una prórroga alejada de los deseos de las intenciones de los militantes justicialistas. Entiendo que en el medio había un preacuerdo que era prorrogar esto, no sé hasta cuándo porque era atarlo a lo nacional, pero lo nacional no está definido' Había claramente dos sectores, uno uñaquista y otro giojista. Yo decidí no seguir esos ismos personales', había declarado el ex intendente de Capital en Banda Ancha el 27 de febrero.

Sobre esto opinó el ahora senador nacional, Sergio Uñac, minutos antes de ingresar a la Legislatura Provincial para presenciar el primer mensaje anual de Marcelo Orrego. En ese marco la autoridad manifestó que declarar de esta forma no es algo que le convenga a alguien y que esto claramente denota un interés propio de Baistrocchi.

'Su posición o la de cualquier otro dirigente del Partido Justicialista esta abierta a que se puedan expresar. Creo que es conveniente bajar un poco la tensión que puede generar algún tipo de declaración. Lo mismo en el plano político, cualquier posición o diferenciación que se pueda establecer con un alto nivel mediático no es conveniente y tiene un interés personal. Ha sido un gran funcionario mío Emilio Biastrocchi, fue mejor funcionario que intendente porque después no fue acompañado por el voto popular', expresó.

Por último, el entrevistado se explayó sobre la inconformidad que planteó su ex ministro de Gobierno. En ese contexto él reconoció que efectivamente aceptó una propuesta de parte de Gioja, el cual le recomendó extender los mandatos hasta que desde Nación establecieran una fecha, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

'Acepté una propuesta del ex gobernador de extender los mandatos hasta que Nación pusiera fecha. Eso no ocurrió en el último congreso partidario nacional, así que durante las próximas semanas cuando haya espacio en la agenda de todos los que participan en la conducción del PJ, vamos a determinar la fecha de la renovación de autoridades. En definitiva, si la Nación lo pasa al año que viene es mucho para nosotros. El nombre no lo sé. No puede ser Sergio Uñac, yo creo que no puede ser Gioja y creo que tampoco Baistrocchi pero preguntenlé a él', sentenció.