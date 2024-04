Tras una sesión maratónica, Diputados aprobó la Ley Bases y el Paquete Fiscal

Tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Bases, la cual fue presentada por el Gobierno por segunda vez (en esta versión mucho más reducida). El importante proyecto obtuvo media sanción de parte de la cámara baja y ahora irá al Senado, para ver si pasa ese filtro y es aprobada totalmente o vuelve a Diputados.

A las 8.50, los legisladores nacionales le dieron media sanción tras más de 20 horas de debate en el Congreso de la Nación. El oficialismo contó con el apoyo pleno de la oposición ‘dialoguista’, quedando la votación 142 votos conseguidos a favor.

Luego le tocó el turno al Paquete Fiscal. Poco antes de las 15, los diputados votaron a favor de la aprobación. La votación registró 140 votos a favor, 103 en contra y 6 abstenciones.

El oficialismo logró una mayoría clara para continuar con el proceso de la ley. Posteriormente, se procedió a debatir en el recinto cada título del contenido del proyecto de ley.

El texto, oficialmente llamado "Proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", incluye la reversión del Impuesto a las Ganancias, cambios al monotributo y Bienes Personales, además de un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva.

Unos minutos más tarde, Diputados aprobó una baja en las alícuotas y un premio a cumplidores. Se trata del tercer artículo aprobado en la discusión en particular del paquete fiscal que envió el Poder Ejecutivo.

En qué consiste el Paquete Fiscal:

Impuesto a las Ganancias y Monotributo:

El proyecto fiscal en discusión establece nuevos umbrales para el impuesto a las Ganancias. Para individuos solteros, el límite es de $1,800,000, mientras que para casados es de $2,200,000. Esto implica que alrededor de 800,000 trabajadores que actualmente están exentos de Ganancias volverían a tributar, con tasas que oscilan entre el 5% y el 35%, con ingresos que van desde casi $3,000 mensuales hasta más de $100,000 mensuales.

Se ha debatido intensamente sobre la frecuencia de la actualización del impuesto, que pasará de trimestral a semestral, ajustado por inflación. Además, se han actualizado los límites de facturación y cuotas del Monotributo, con incrementos del 300% al 330%. La incertidumbre persiste en cuanto a la posición de los gobernadores patagónicos, quienes se oponen al aumento del impuesto debido a los salarios más altos en la región, lo que implicaría que una parte considerable de su población vuelva a tributar.

Bienes Personales:

En la reforma fiscal, se prevén modificaciones significativas en el impuesto a Bienes Personales. Entre ellas, se contempla una reducción del umbral a partir del cual se comienza a pagar el impuesto y una disminución en las tasas impositivas. Según el proyecto, el mínimo no imponible aumentará de $11 a $100 millones, y la deducción por la vivienda principal se incrementará de $56 a $350 millones.

Blanqueo y Moratoria:

La reforma fiscal también abarca el blanqueo de capitales y la moratoria. Respecto al blanqueo, se permite regularizar activos no declarados de hasta US$ 100.000 sin incurrir en el impuesto especial. Para montos superiores a US$ 100.000, se aplican alícuotas progresivas que van hasta el 15%. En la primera etapa, que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente es del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, es del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, es del 15%.

A su vez, el texto incluye una moratoria que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago. Esta medida busca brindar un alivio financiero a los contribuyentes y fomentar la regularización de deudas tributarias y previsionales.

Impuesto a las ganancias

El oficialismo de la Cámara de Diputados logró este martes que se aprobará, como parte del paquete fiscal, la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, en el marco de una discusión que se trasladará al Senado para su efectiva implementación.

Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado "impuesto a los ingresos personales" en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial que se desarrolla desde ayer al mediodía en el recinto de la Cámara baja.