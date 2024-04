Leonardo apuntó contra la Ley de Lemas y aseguró que Diputados debe discutir un sistema serio

Este jueves estuvo en Más allá de las Noticias la diputada de la UCR, Alejandra Leonardo quien apuntó fuerte contra la Ley de Lemas. La legisladora provincial indicó que fue importante la convocatoria al conceso por parte del gobernador Orrego en su discurso de apertura de sesiones. Al mismo tiempo que destacó la actitud de confiarle a la Cámara de Diputados la confección y presentación del nuevo proyecto de ley electoral para la provincia.

Sobre la Ley de Lemas, el actual sistema electoral con el que se maneja San Juan, Leonardo indicó que es importante que se genere un sistema nuevo que sea 'superador', además de asegurar que al sistema de Lemas 'nadie lo quiere porque es un sistema que ha demostrado sus falencias y ser cero transparente'. Luego agregó: 'Tengo una férrea oposición a la Ley de Lemas, porque creo que la soberanía popular queda totalmente desvirtuada, por lo que es hora de que demos un debate serio sobre este tema', precisó.

La diputada se explayó sobre lo que dejó el discurso de Orrego el pasado miércoles: 'Hay que rescatar la convocatoria al diálogo y a trabajar para adelante. Me parece que eso es muy importante, porque no siempre es bueno mirar para atrás, sino que muchas veces es necesario decir quiero construir una cosa diferente y para hacerlo tiene que empezar desde cero. A mí me parece que Marcelo Orrego tiene en claro que necesita del diálogo en este contexto que estamos viviendo', opinó.