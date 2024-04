El Gobierno tomó distancia de Benegas Lynch por sus dichos sobre la educación

El Gobierno se distanció de las polémicas declaraciones del diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, que el fin de semana dijo que ‘la libertad también es que si no querés mandar al colegio a tu hijo porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo’. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que lo que diga el legislador del oficialismo ‘corre por su cuenta’.

El vocero añadió: ‘Para nosotros la educación, el conocimiento es un recurso fundamental, siempre hablé de que la Argentina sin conocimiento no tiene futuro’, y aclaró: ‘Lo que diga el diputado corre por cuenta de él, tal vez la política esté acostumbrada a moverse en bloque, o en manada, nosotros no, la opinión de él no tiene por qué coincidir con la postura del Gobierno’.

Adorni además tuvo un fuerte gesto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que cuestionó las declaraciones del legislador. Adorni dijo: ‘Cada vez que hablamos de los más vulnerables, de los más chicos, del trabajo de la ministra Pettovello, siempre hacemos referencia a que de fondo en la batalla contra la pobreza, el aniquilamiento de la pobreza, lo más importante es tener la posibilidad de capacitarse, educarse y tener un futuro’.

El vocero agregó: ‘Lo único que garantiza un futuro es la educación, la mejor frase que escuché en los últimos tiempos es de Pettovello, que dijo: “Hombres trabajando, niños estudiando”, los niños que hoy estudien nos garantizarán a todos un país el día de mañana’.