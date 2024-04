Tabachnik apoyó a Javier Milei: 'Hay que darle un crédito inicial'

La llegada de Marcelo Orrego a la gobernación de San Juan, permitió la asunción de nuevas personalidades a diferentes cargos públicos. Una cara conocida que formó parte de este fenómeno fue Pablo Tabachnik, un laureado y experimentado deportista que justamente se está haciendo cargo de dicha cartera desde diciembre del 2023. Desde este rol, el sanjuanino habló acerca de Javier Milei asegurando que hay apoyarlo ya que recién está comenzando con su gestión.

El flamante secretario de Deportes pasó por Banda Ancha para abordar diferentes temas. Entre los tópicos comentó cómo pasó de ser un exitoso atleta olímpico representando tanto a la provincia como a Argentina, a recibirse de la carrera de Abogacía para finalmente transformarse en funcionario de Orrego.

Luego también contó que a pesar de que le toca gestionar en un tiempo realmente complicado debido a la situación económica, él prometió trabajar para poder mantener el deporte en las bases de la sociedad. Seguidamente, Tabachnik contó cuál es su opinión respecto al trabajo que viene realizando el líder de La Libertad Avanza al frente del país.

'Está recién comenzando. Ha sido un Gobierno elegido por mayoría que tiene algunas formas distintas y mensajes distintos, tiene formas de comunicar decisiones no tan tradicionales. Me parece que como todo Gobierno que comienza hay que darle un crédito inicial, hay que acompañarlo, hay que trabajar pensando en que a Argentina y a San Juan le va a ir mejor a pesar de que alguien pueda no estar de acuerdo o estar muy de acuerdo', expresó.

Por último, el entrevistado aseguró que frente a las dificultades la mejor es opción es trabajar desde todos los sectores de manera conjunta para convertir a San Juan en un lugar mejor. Por eso, aseguró que quienes alcancen un cargo público no deben pensar en sus intereses personales sino en construir.

'Lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos, ir rompiendo estas ideas de que los gobernantes vienen para vivir, en realidad me parece que todos están para construir. Cada uno desde su lugar tiene que aportar en trabajar todos juntos en pos de tener un mejor lugar donde vivir, en este caso en San Juan', sentenció.