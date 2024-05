Preocupación por 120 mil usuarios de gas que reciben el beneficio de zona fría

El diputado nacional Walberto Allende abordó en Cien por Hora, sobre varios temas de relevancia, entre ellos el ingreso de San Juan a la consideración por ley de zona fría, que podría brindar alivio en el cobro de las facturas de gas.

La ley de zona fría, que tiene aproximadamente 10 años de existencia, inicialmente beneficiaba a provincias patagónicas y de La Pampa, otorgando descuentos del 30 al 50% en las facturas de gas para los hogares de bajos recursos. Sin embargo, gracias a un estudio climático realizado en San Juan en colaboración con otros diputados, se demostró que el comportamiento del clima en la provincia era similar al de Mendoza, lo que llevó a modificar la ley para incluir a ambas provincias y algunas partes de Buenos Aires.

"He tenido conocimiento de que el gobierno había transferido un importe pero no sabemos qué cubre. Nos preocupa que no haya sido otra maniobra más para terminar con este subsidio", agregó.