Diputada Leonardo: ‘Los radicales no tenemos una actitud confrontativa ni sumisa’

A nivel nacional la Unión Cívica Radical (UCR), se encuentra en una posición en la que no es sencilla. Con algunos legisladores acompañando la gestión del presidente Javier Milei por encontrarse aliados dentro del frente de Juntos por el Cambio. Mientras que otros se posicionan como opositores, como el caso del presidente del partido, Martín Lousteau. Teniendo en cuenta este escenario y las distintas posiciones, la diputada provincial, Alejandra Leonardo, pasó por Banda Ancha y dejó algunas definiciones, entre ellas sostuvo que ‘los radicales no tenemos una actitud confrontativa ni sumisa’.

Al ser consultada sobre la postura de la UCR, dijo que ‘nosotros tenemos principios rectores que nos imponen asegurar la gobernabilidad desde el momento en que respetamos la democracia. Desde ese lugar, aportar todo lo posible para que esa gobernabilidad se lleve adelante y que sea para bien de los argentinos y sanjuaninos. Sin lugar a dudas esos mismos principios son los que por ahí generan fricciones o reacciones, algunos límites que podemos tener o pensamientos diversos dentro del mismo partido. No es que tengamos una actitud confrontativa, ni tampoco una actitud sumisa, tratamos de buscar lo mejor para la gente’.

En relación a lo que pasa en Nación, Leonardo sostuvo que ‘pareciera que los radicales no podemos decir lo que pensamos, tenemos que estar de un lado o de lo otro, pero no necesariamente tiene que ser así. El hecho de que podamos estar de acuerdo en algunas cosas, no nos hace declinar nuestros principios ni ser sumisos a las políticas del Ejecutivo, pero el hecho de que opinemos distintos, tampoco nos hace kirchneristas’.

Sobre la crisis

Para Leonardo, sobre la gestión actual que lleva adelante Milei ‘hay cosas en las que veo que parece que quiera funcionar, pero otras que me preocupan, como el sufrimiento de la gente, que la plata no alcanza, uno ve que no alcanza, no es un invento. En San Juan no la estamos sintiendo tanto porque el Gobierno de San Juan está haciendo un gran esfuerzo. No es sencilla la realidad nacional y lógicamente le va a terminar afectando, porque es una provincia que depende en gran medida de la Nación’.

El cruce con Oscar Cuadros, por la nueva ley votada de Responsabilidad del Estado

Durante la sesión del jueves en la Cámara de Diputados, los legisladores convirtieron en ley la ‘Responsabilidad del Estado’ y uno de los críticos de este accionar de los legisladores fue el catedrático Oscar Cuadros, quien se posicionó en la vereda de enfrente y sostuvo que faltó debate público para esta iniciativa importante.

En ese sentido, Leonardo mencionó que ‘respeto mucho a Cuadros pero creo que la responsabilidad del Estado no es una cuestión de debate público, sino doctrinal. Durante muchos años la responsabilidad del Estado estuvo considerada como parte del Derecho Público o del Derecho Civil. Desde que se decide excluirlo del ámbito del derecho común y trasladarlo al Derecho Público, vuelve a ser competencia de las provincias y la decisión pasa por las legislaturas provinciales. Entonces aquí hay una cuestión de doctrina y de ubicación de las normas del derecho y responsabilidad del Estado. Difícilmente esto pueda debatirse en el público porque no es una cuestión de público’.

‘Desde el punto de vista estrictamente legislativo, si es Derecho Privado lo legisla el Congreso y si es Derecho Público lo legislan las provincias. Y si es Derecho Público es Derecho Administrativo y es un debate que se da en el seno de las casas de las leyes’, sentenció la legisladora de la UCR.