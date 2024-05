Allende defendió el RIGI: 'Nosotros no hemos votado vendiendo la Patria ni somos traidores'

En una reciente entrevista por Canal 13, Walberto Allende, diputado nacional por el Partido Justicialista, expresó su apoyo decidido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. A pesar de las diferencias con otros aspectos de la legislación presentada, Allende destacó la importancia de este capítulo para el desarrollo de San Juan.

"Nosotros apoyamos este solo capítulo," señaló Allende, explicando que, aunque no están de acuerdo con varios puntos de la ley base, incluyendo aspectos fiscales, de blanqueo, moratoria previsional, reforma laboral y privatizaciones, consideran crucial el apoyo a la minería en San Juan: "No había un debate previo, no se puede discutir en un plenario de comisiones de dos horas casi 300 leyes porque modifica un montón de leyes," agregó, criticando el proceso apresurado con el que se presentó la legislación en el recinto.

El diputado resaltó la importancia de la minería para San Juan, enfatizando que junto con Santa Cruz, es una de las pocas provincias reconocidas como mineras. Recordó también el fuerte apoyo del justicialismo a la minería durante las tres gestiones de José Luis Gioja, incluso en momentos de crisis como los derrames que afectaron a la industria.

Sobre la postura del bloque Justicialista en la votación de la ley, Allende mencionó las limitaciones impuestas durante el debate: "No podíamos tratar capítulo por capítulo, tal cual se trató que fue el libro cerrado," lamentó, subrayando que solo un representante por bloque podía hacer uso de la palabra en cada capítulo, lo que limitó la posibilidad de expresar las diversas opiniones dentro del bloque. "El bloque nuestro tiene 96 diputados y una de opiniones," dijo, añadiendo que no pudieron manifestar completamente por qué apoyaban o rechazaban ciertos artículos.

En cuanto a su posible candidatura para las elecciones de 2025, Allende fue cauto. "No se ha planteado para nada," comentó, refiriéndose a la incertidumbre política tanto a nivel provincial como nacional. "Falta estabilidad en San Juan y en Argentina," añadió, señalando que están comprometidos con su actual labor en el bloque y que el peronismo enfrenta desafíos significativos tras la derrota en las recientes elecciones. Agregó que: "Se perdió el Gobierno Nacional, se perdió el gobierno provincial", destacando la necesidad de una nueva conducción dentro del justicialismo.

Noticias Relacionadas Allende le respondió a Quiroga y a los militantes por su voto a favor del RIGI

Finalmente, Allende abogó por una renovación dentro del partido: "Soy un convencido que cuanto antes se debe elegir esa nueva conducción que tenga el tiempo necesario para establecer ese diálogo que está un poco roto," concluyó, enfatizando la importancia de renovar tanto los cargos como las caras visibles del partido para reconectar con la sociedad.