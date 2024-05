Conflicto Milei-España: no va a haber disculpas del gobierno argentino

Guillermo Francos negó este último domingo que haya ‘una crisis con España’, al tiempo que aseguró que ‘no le corresponde’ al gobierno argentino pedir disculpas por las declaraciones de Javier Milei en la cumbre de VOX, donde tildó de ‘corrupta’ a la esposa del presidente Pedro Sánchez.

‘No creo que haya una crisis con España, en todo caso hay una discusión con el Presidente. Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor’, sostuvo el ministro del Interior en diálogo con Todo Noticias.

‘No sé si habrá un racconto de declaraciones contra Milei, pero hace menos de un mes, el ministro de Transporte lo acusó en un acto público de consumir sustancias. Sin ir más lejos, la ministra de Ciencia e Innovación dijo que Milei es un ejemplo de negacionismo que atenta contra la propia democracia, es decir, lo tildó de antidemocrático. En diciembre, la ministra de Trabajo dijo Milei volvía con el recorte y el autoritarismo’, detalló.

En ese sentido, sostuvo que ‘las agresiones vinieron del gobierno de Pedro Sánchez’, y aclaró que Milei ‘no hizo mención’ a ningún nombre del Gabinete español en su discurso. ‘No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba que pedir disculpas. No corresponde’.

Sobre el llamado a consultas que anunció el canciller José Manuel Albares y la intención de retirar a la embajadora de España en nuestro país, Francos explicó: ‘No sé si el Gobierno español debería interrumpir sus relaciones diplomáticas con la Argentina, no tienen ningún sentido. En todo caso, se trata de un cruce entre dos presidentes que tienen simpatía’.

Fuente: Todo Noticias