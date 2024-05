Solo un uñaquista sobrevivió al Consejo de la Magistratura y hay incomodidad

La exclusión de prácticamente todos los ex funcionarios uñaquistas que buscaban un cargo vitalicio en la Justicia provocó incomodidad en la oposición. Solo uno de ellos logró figurar en las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura: el ex asesor letrado de Gobierno, Carlos Lorenzo, para Juez de Paz de Capital.

Tampoco hubo lugar para los letrados del bloquismo, alineados con Luis Rueda, que se anotaron en el concurso.

El miércoles 22 de mayo el Consejo de la Magistratura elevó a la Cámara de Diputados el listado de ternados para cubrir 21 cargos en el Poder Judicial. El tribunal examinador está integrado por el cortista Juan José Victoria, la ministra de Gobierno Laura Palma, la diputada María Fernanda Paredes y los abogados del Foro María Valeria Torres y Raúl Eduardo Acosta.

En un comunicado de prensa, el Consejo de la Magistratura destacó que las ternas fueron votadas por unanimidad para cubrir los cargos de:

Juez de Cámara Penal-Tribunal de Impugnación (1)

Juez de Paz de Calingasta (1)

Juez de Paz de Valle Fértil (1)

Juez de Paz de Ullum (1)

Juez de Paz de Capital (1)

Fiscal de Primera Instancia (12)

Asesor Oficial (1)

Defensor Oficial (3)

La nómina de ternados fue difundida oportunamente en esta nota.

Los uñaquistas excluidos de mayor renombre fueron la ex directora de Registro Civil, Romina López, la ex diputada pocitana Marcela Monti, el ex subsecretario de Trabajo Jorge Oribe y el ex secretario de Ambiente y Servicios de Capital Javier Rodríguez.

A esta nómina de excluidos se incorporaron los bloquistas ruedistas que, por su historia compartida, también llegaron identificados con el uñaquismo: Alejandro Genest, apoderado del Partido Bloquista, Carlos Rueda, Federico Rizzo y Juan Sancassani, ex director de Defensa al Consumidor.

Quien sí fue considerado por el Consejo de la Magistratura para una de las ternas para fiscales el ex secretario legislativo de la Cámara de Diputados y ex coordinador del CISEM, Nicolás Alvo. Por alguna razón, el uñaquismo no lo considera propio. No lo cuentan como un postulante que pueda estar identificado con el espacio político, a diferencia de Lorenzo.

Una fuente inserta en el uñaquismo reveló la incomodidad que generó la difusión de la nómina de ternados, no tanto por los nombres elegidos como por los grandes ausentes. De acuerdo a este operador, la conformación de la lista podría tener lectura política.

De todas maneras, la diputada uñaquista Paredes integra el Consejo de la Magistratura y, de acuerdo al comunicado oficial emitido por el Poder Judicial, las decisiones fueron tomadas por unanimidad tras la valoración de los antecedentes y las impresiones que dejaron los candidatos en las entrevistas.

Ahora la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados tendrá que recibir a cada uno de los ternados para luego, en sesión ordinaria, el cuerpo por simple mayoría designe a los nuevos jueces, fiscales, asesores y defensores.