Picón sobre Ley Bases: 'Si hay modificaciones, esperamos que vuelvan rápido a la cámara de origen'

Este sábado, en una entrevista con Canal 13, la diputada nacional Nancy Picón habló sobre la urgencia de avanzar en la aprobación de leyes en la Cámara de Diputados y el impacto de las modificaciones que puedan surgir del Senado.

"Estamos trabajando desde el 27 de diciembre, y es esencial que podamos comenzar a sacar leyes. Lamentablemente, en casi seis meses, no hemos logrado aprobar una sola ley, a pesar de nuestro esfuerzo constante", señaló la diputada.

Picón se refirió a posibles modificaciones que el Senado podría hacer a las leyes que se encuentran en discusión: "Si el Senado encuentra algo que hay que modificar y es para el bien, lo modifiquemos. Si no, tendremos que obtener los votos necesarios, que es una mayoría agravada, para que pueda salir como se encuentra", explicó.

La diputada también comentó sobre los acuerdos y estrategias del gobierno, mencionando en particular el reciente cabildo firmado en Córdoba: "Estas estrategias son propias de un presidente que la gente eligió. Aunque personalmente no me agrada su manera de ser, mientras que él gobierne y pueda sacar este país adelante, su comportamiento es propio de él y nada más", afirmó.

En cuanto a la situación económica, la diputada Picón expresó su esperanza de ver pronto mejoras tangibles en los hogares argentino: "Vienen diciendo que la inflación baja, y esperemos que pronto podamos verlo en cada uno de los hogares", dijo.

La diputada también habló sobre la incertidumbre respecto a los votos de los senadores por San Juan, sin embargo señaló las posibles tomas de decisión de cada uno de ellos: "Sabemos que Bruno libera es parte de La Libertad Avanza, pero no sabemos cómo va a votar. Creo que la diputada Celeste Jiménez ya adelantó que va a votar en contra, por pertenecer a un espacio político del kirchnerismo que ha votado todo en contra sin importarle realmente el porqué del voto", explicó.

Finalmente, Picón comentó sobre el voto del exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. "Sergio sabe la importancia de las cosas que se están tratando en esta ley y, a mi entender, debería acompañar. Pero bueno, no sé cuál va a ser su postura", concluyó.