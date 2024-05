La lista alternativa criticó la conducción de Ana Lía Larrea

Por primera vez en mucho tiempo, el Colegio de Magistrados de San Juan se prepara para unas elecciones con dos listas alternativas en competencia. Este evento histórico tiene a la jueza Adriana Tettamanti, una de las candidatas, habló con Banda Ancha sobre el enfrentamiento a la actual presidenta, Ana Lía Larrea. La elección se llevará a cabo en el contexto del periodo 2024-2026, cuando la actual comisión directiva concluirá su mandato.

En una entrevista reciente, la doctora Tettamanti expresó: “Es altamente positivo que los asociados tengan opciones y alternativas para elegir la lista que consideren más conveniente para la construcción del Colegio de Magistrados en este periodo 2024-2026.” Según Tettamanti, la competencia electoral no solo es un signo de vitalidad democrática dentro del colegio, sino también una oportunidad para abordar cambios necesarios en la institución.

La lista encabezada por Tettamanti critica a la actual gestión de Larrea, argumentando que el colegio necesita una presencia institucional más activa y relevante. “El Colegio de Magistrados necesita una presencia institucional relevante, calificativa y activa, tanto en las reformas necesarias para la mejora de la justicia como en la defensa de las investiduras y del rol de la magistratura,” afirmó Tettamanti. Además, subrayó la importancia de abordar temas relacionados con el escalafón y la carrera judicial de los funcionarios, así como otros beneficios para los miembros del colegio.

Ante la pregunta de si ha habido una ausencia del colegio en situaciones clave, Tettamanti fue clara: “Sí, en determinadas situaciones donde era necesaria la presencia del colegio, no tuvo esa participación que muchos asociados esperábamos.”

La jueza también destacó que esta elección podría marcar el inicio de una mayor diversidad de opiniones y miradas dentro del colegio. Históricamente, las elecciones se caracterizaban por la presentación de una lista única, lo que resultaba en una proclamación sin competencia real. “Nosotros creemos que es necesario y, sobre todo en las actuales circunstancias, ofrecer a los asociados una opción. En el diálogo cotidiano con los operadores del servicio de justicia, hemos receptado ciertas inquietudes que no han sido abordadas por la actual conducción,” explicó Tettamanti.

En cuanto a quiénes están convocados a participar en estos comicios, Tettamanti detalló que el estatuto del colegio establece ciertos límites para la integración de la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. “Tienen que ser asociados de cargos activos en la magistratura o funcionarios. Hay otros socios que son abogados y cumplen una función judicial, pero no tienen cargo de funcionarios y no pueden participar como integrantes de la lista,” indicó. Tettamanti también mencionó la necesidad de reformar el estatuto para actualizar la asociación civil que es el colegio, la cual tiene 43 años de vida.

Sobre el padrón de votantes, Tettamanti lamentó no poder proporcionar una cifra precisa: “Nos pasaron un padrón de mayo de 2024 con 253 socios, pero ese padrón no sería el que estaría habilitado para el acto eleccionario porque no está depurado, por lo que no tenemos el conocimiento certero.”