Larrea: 'Considero que sí hemos sido el nexo entre los magistrados y la Corte'

En un hecho sin precedentes recientes, el Colegio de Magistrados de San Juan se prepara para elecciones competitivas con dos juezas en pugna: Ana Lía Larrea, la actual presidenta que busca la reelección, y Adriana Tettamanti, quien se presenta como retadora. Esta contienda electoral se destaca por ser atípica, dado que en los últimos periodos siempre se había presentado una sola lista unificada.

Ana Lía Larrea, en diálogo con Banda Ancha, comentó sobre la particularidad de esta elección: "Esto ha pasado hace mucho tiempo en la institución. Llevábamos muchos periodos donde se presentaba una sola lista y en esta ocasión ha surgido una nueva lista que se presenta por separado de nosotros porque tienen otras inquietudes, otros puntos de vista, ponen énfasis en otras cosas. Así que bienvenido sea, participamos todos en esta elección y va a ser muy provechoso para todos."

En cuanto a los señalamientos de Adriana Tettamanti sobre la falta de participación del Colegio de Magistrados, Larrea defendió su gestión: "Yo no creo que nos haya faltado participación. Hemos venido participando hasta el momento. Lo que pasa es que a veces la gente no se entera, pero nosotros, cada vez que hemos tenido algún planteo, hemos acudido a la Corte y hemos llevado esto porque somos un nexo entre los asociados y el modo de comunicar. Integramos el Colegio de Magistrados, funcionarios y abogados adherentes. Nuestra tarea es representar a todos y hacer esa conexión."

Larrea subrayó su visión de la función del colegio como transmisora de las inquietudes de los asociados: "Lo que yo considero es que nosotros sí hemos sido transmisores y hemos sido el nexo entre los asociados, lo que piensa el funcionario, el abogado y la Corte."

Respecto a la cantidad de personas habilitadas para votar, Larrea indicó: "Yo no tengo el padrón, pero lo que pasa es que de todos los asociados, los que son adherentes no pueden votar. Solamente pueden votar los funcionarios y magistrados. Ayer se empezó a hacer un filtro para ver quiénes tienen tales tareas y los que son abogados adherentes no pueden votar."

Finalmente, Larrea expresó una disposición abierta al diálogo y la colaboración: "Desde nuestra lista estamos abiertos a la incorporación y siempre vamos a estar dispuestos a escuchar y a unir, a tirar todos para el mismo lado. Siempre vamos a buscar sumar. Yo no tengo ningún problema con la doctora Adriana Tettamanti."