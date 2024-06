Orrego se refirió a las regalías mineras y las restricciones de gas en las caleras

El gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, dialogó con el móvil de Canal 13 sobre diversos temas de actualidad que afectan tanto a la provincia como al país. Entre los asuntos más relevantes abordados se encuentran la modificación a las regalías mineras y las restricciones de gas en las caleras de Sarmiento.

En primer orden, acerca de las regalías mineras, que se traduce en el dinero de lo que queda para la provincia después de explotar en minerías, fue de los temas que más atendió la gestión actual. Orrego explicó que la propuesta de modificación establece un tope del 5% para las regalías. Sin embargo, este tope no significa que el porcentaje deba ser necesariamente el máximo: "La modificación que tengo entendido yo es que pone un tope de 5%. Un tope no significa que uno sea el 5%, se puede poner el 3% y respetar el 3%.Por lo menos eso entendí del articulado que a mí me ha tocado leer". "Siempre creo y estoy convencido es que siempre hay que respetar lo que sea pactado", explicó el gobernador.

Orrego también subrayó la importancia de esta ley para atraer grandes inversiones a la provincia y al país en general: "Me parece que la ley en general es importante porque abre la posibilidad para que esas grandes inversiones lleguen, no solo a San Juan, sino a toda la Argentina. Más allá de que ya ha habido una que otra modificación, la mayoría de los senadores de las distintas provincias siempre están apoyando. Ir en contra del RIGI, ir en contra de los intereses de los sanjuaninos, no es beneficioso . Tenemos que generar seguridad jurídica y para eso tenemos que ser claros", señaló.

Restricciones de gas en las caleras de Sarmiento

En relación a las restricciones de gas que afectan a las caleras de Sarmiento, Orrego expresó su preocupación y realizó un breve análisis de la situación: "Deberían haber previsto estas situaciones porque afecta a muchos sectores", destacó, esperando que la problemática se resuelva pronto.

El gobernador también se refirió a la posibilidad de que los caleros contribuyan para ampliar el gasoducto que les provee del servicio: "Cuando hablamos del esfuerzo conjunto en estos tiempos tiene que ver con la conducta que toman los caleros, donde todos vamos a trabajar para que suceda" , afirmó Orrego, señalando su acuerdo con la propuesta.

Noticias Relacionadas El Vicegobernador destacó la 'austeridad' del Gobierno y la importancia de acompañar las inversiones

En este sentido, el gobernador relató que: "La primera vez que me expusieron sobre todo cuando tuve la oportunidad de hablar con los caleros más importantes, de la necesidad de esta obra, la verdad que inmediatamente ante la pregunta respondieron que sí, que ellos querían colaborar y que iban a trabajar", concluyó.