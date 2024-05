Milei volvió a elogiar a Thatcher y reconoció el control británico de las Malvinas

Javier Milei volvió a elogiar a la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher y reconoció el control británico sobre las Islas Malvinas. También prometió recuperarlas por vía diplomática e indicó que no hay una ‘solución instantánea’ a la disputa.

El presidente argentino volvió a defender a Thatcher al plantear: “Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. Escuché muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?”, dijo en declaraciones a la BBC.

Thatcher fue la primera ministra del Reino Unido que dio la orden de hundir el 2 de mayo de 1982 el Crucero Argentino General Belgrano, fuera de la zona de exclusión de 200 millas alrededor de las Malvinas, que provocó la muerte de 323 tripulantes.

Milei dijo sobre el conflicto bélico de 1982: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?”.

Javier Milei reconoció que las Malvinas “están en manos del Reino Unido”

El Presidente reconoció que las Malvinas “están en manos del Reino Unido”, que podrían pasar décadas hasta poder lograr recuperar la islas y planteó que la Argentina no “busca el conflicto” con el país europeo: “No vamos a renunciar a nuestra soberanía ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido, voy a tratar de convencerlos que ese territorio es argentino y que acorde a las especificaciones que se suele utilizar para definirlo de esa manera, Argentina tiene el derecho y la soberanía sobre las islas”.

También consideró que “quizás” el Reino Unido “no quiera negociar hoy” el traspaso del control de las Malvinas a la Argentina aunque aclaró: “En algún momento posterior quizá quieran hacerlo, muchas posiciones cambiaron con el tiempo, lo que buscamos es una solución en la cual entablar un diálogo para que en algún momento las Islas Malvinas vuelvan a la Argentina”.