Orrego pidió que se apruebe la Ley Bases: 'Es fundamental, la gente votó el cambio'

Durante la mañana de este lunes 6 de mayo se dio la entrega del barrio 'Virgen de Fátima', en el departamento Jáchal. Al tratarse del segundo operativo de este tipo en su gestión, el gobernador dijo presente en el norte sanjuanino. Desde allí manifestó su fuerte apoyo a la Ley Bases, asegurando que su aprobación es fundamental.

Marcelo Orrego habló con los medios de comunicación presentes, minutos antes de comenzar con la entrega formal de las llaves a los adjudicatarios de las viviendas. En ese contexto fue consultado acerca de lo que ocurrirá próximamente en el Senado.

'Lo del Senado es fundamental, yo espero que se apruebe la Ley Bases porque creo que es importante ya que la gente votó un cambio hace poco. Para que una persona pueda gobernar necesita herramientas, son las que precisa en este caso el actual presidente Javier Milei. Necesita herramientas para tener gobernabilidad', expresó.

Cabe recordar que en la Cámara Alta, Orrego no tiene representantes sanjuaninos. Dichas bancas en nombre de la provincia están ocupadas por Bruno Olivera, Sergio Uñac y María Celeste Giménez. La presencia 'orreguista' está en Diputados, de la mano de Nancy Picón.

'No he tenido contacto con los senadores sanjuaninos. Están claras cuáles son las posiciones de quienes son de La Libertad Avanza. Con la gente de Unión por la Patria no he tenido contacto. Es la herramienta que necesita el presidente para poder gobernar', sentenció.