Cabello durísimo con el ex presidente: "Alberto Fernández no gobernó"

En una entrevista realizada este miércoles en el programa Banda Ancha, el diputado y secretario general de la Confederación General del Trabajo en San Juan, Eduardo Cabello, expresó su opinión sobre la movilización nacional programada para el jueves 9 de mayo.

Contrario a lo esperado, Cabello comenzó señalando falencias en la gestión anterior en lugar de criticar al gobierno actual. Fue entonces que en un determinado momento de la entrevista lanzó duras críticas a la anterior gestión: "No le pedimos a Milei lo que no hizo Alberto Fernández. Aún Milei está gobernando, Alberto no gobernó", expuso el sindicalista, generando controversia con sus declaraciones.

Explicó su perspectiva, haciendo referencia a que Fernández no tuvo el control completo del oficialismo, ya que parte de su propio partido lo menospreciaba: "Había un monstruo de dos o tres cabezas. Por eso un día le regalamos una lapicera. La UOCRA fue, diciéndole que gobierne", recordó Cabello.

El sindicalista destacó la diferencia de enfoque entre el sindicalismo y la política: "El oráculo del sindicalismo no lo entendemos en el ámbito de la política, y la política no entiende que nosotros somos verticales. Nosotros trabajamos en conjunto, el que está en la cabeza tendrá sus errores, pero vamos a tratar de subsanarlo. Se lo diremos abajo, pero no lo sacaremos todos los días en las revistas humillando a quienes conducen", señaló respecto al manejo de la imagen del ex mandatario nacional.

En cuanto a la referencia del narcisismo, Cabello mencionó a Cristina Kirchner, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Fernández, como un claro ejemplo.