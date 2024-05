Sigue la polémica por un plus para funcionarios de la Justicia

Una controversia ha estallado en la justicia de la provincia debido a una acordada firmada por los miembros de la corte y los fiscales generales, la cual reconoce un aumento salarial para un grupo de funcionarios del área administrativa, principalmente del área de sistemas de justicia. Este incremento, que oscila entre el 10% y el 15%, provocó la reacción del fiscal general de la corte, quien manifestó que el Ministerio Público no respalda esta decisión, considerándola arbitraria y sin equiparación al plus que sí reciben los fiscales desde la implementación del nuevo sistema acusatorio, que les exige una dedicación de 24/7.

Fabricio Medici, del Consejo de Fiscales, Asesores Letrados y Funcionarios (CONFIAS), expresó en Banda Ancha su posición respecto a esta situación: "Un grupo de fiscales coordinadores se dirigió a mí para establecer la necesidad de aclarar que ellos perciben un plus desde 2018, no vinculado a esta acordada. Este plus tiene carácter remunerativo y no bonificable, lo que significa que deja de percibirse al dejar la función de fiscal coordinador".

Medici explicó el origen de estos pluses: "El primer plus se remonta al año 1991, destinado a los trabajadores de la morgue por cuestiones de salubridad. El segundo, del año 2018, fue establecido durante la presidencia de Soria Vega para compensar a los fiscales coordinadores, que pasaron a tener una dedicación integral debido al nuevo código de procedimiento". Además dijo "Era lógico que aquellos fiscales que permanecían en el sistema anterior se diferenciaran de los que asumían la carga de trabajo diaria en el nuevo sistema".

Es así como justificó el plus teniendo en cuenta que los fiscales coordinadores hacen un trabajo continuo. En ello ejemplificó casos donde debieron acudir a zonas alejadas para poder actuar. "En términos de prestación de servicio es 24/7 y se justifica con creces el pago de un plus", dijo. Luego añadió "esto se fija solamente en los fiscales coordinadores, que son 14 porque corresponden las siete unidades fiscales".

De acuerdo con lo que dio a conocer, este plus "que empezó a excepcionalmente a la gente de la morgue y a los fiscales por la tarea que presta, se extendió otros sectores me parece lógico porque los oficiales de justicia tienen que ir a notificar a las personas". Tras ello dijo que algo similar sucede con los informáticos, ya que para sus acciones diarias son fundamentales.

"Yo considero que los funcionarios judiciales están muy bien pago, el nuevo código que se implementaba la provincia es muy fácil quedar con los dedos pintados porque el operador nos expone", dijo. Tras ello aludió “el que no trabaja, el sistema se lo lleva puesto y hay numerosos casos que ha sido expulsada a través de sumario porque es muy fácil quedar expuesto por la dinámica de trabajo".