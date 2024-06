Peluc anticipó qué sucederá con el regreso de la Ley Bases a Diputados

La Ley Bases y el paquete fiscal recibieron la aprobación en el Senado de la Nación, pero como obtuvo modificaciones respecto a que salió de manera positiva de la Cámara de Diputados, deberá regresar a esta última para darle el ok a esos cambios. Sobre esta situación y lo ocurrido en el Congreso en las últimas horas, el diputado nacional José Peluc, dialogó con Cien por Hora en Canal 13 y brindó un panorama de lo que deberán hacer los legisladores con el regreso de los paquetes de leyes.

‘Se han hecho modificaciones, de alguna manera acordando para obtener algo de la Ley Bases. Ya en Diputados veremos qué insistimos con lo que tuvimos en principio y si aceptamos algunas de las modificaciones. Hay que estudiarlo de vuelta’, explicó el diputado libertario.

Al ser consultado sobre si esto requiere un mayor tiempo para su estudio, mencionó que ‘no es necesario, es el proyecto original que salió de Diputados a lo que vuelve de Senadores, no requiere comisiones ni nada porque el tema ya está tratado, lo que tenemos que hacer primero es recepcionarlo y después la fecha de la sesión. No debería pasar mucho tiempo como antes que necesitábamos tratamiento en comisiones’.

‘En líneas generales, lo importante es que por fin el presidente después de 6 meses puede obtener algunas de las herramientas que solicitó originalmente. Lo importante es que se sigue’, analizó Peluc y agregó: ‘se destraban algunos puntos donde el presidente ya puede ir viendo algunas modificaciones que quiere hacer o tratar otros temas económicos con otra libertad. Lo ideal no salió, pero tenemos que ir trabajando con lo que va saliendo’.

Sobre los disturbios afuera del Congreso

Las imágenes de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en las afueras del Congreso mientras se debatía en el Senado, recorrieron todo el país.

Entre los disturbios hubo quema de autos y manifestantes destruyeron una movilidad de un medio de comunicación, a lo que Peluc dijo que ‘no sé por qué le queman las movilidades, pegándole a la persona que estaba adentro. Esas cosas que hacen (por el peronismo) cada vez que no están en el gobierno. Es muy triste porque la verdad que ahí, de trabajadores no he visto nada. Yo he estado en la manifestación, estuve hasta recién en el Congreso y se perfectamente todo lo que ha pasado’.