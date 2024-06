RIGI y Ley Bases: Picón celebró la aprobación y apuntó contra la oposición

Este jueves, la diputada nacional Nancy Picón acompañó al gobernador y vicegobernador de la provincia junto a otros funcionarios del espacio de Orrego en un acto conmemorativo del aniversario de la Fundación de San Juan, en la Plaza Juan Jufré de Loaiza departamento Capital. En esta ocasión, Picón a provechó la oportunidad para hablar con la prensa tras la aprobación de la Ley Bases, expresando sus críticas hacia los senadores del frente Unión por la Patria, Sergio Uñac y Celeste Giménez.

Picón manifestó su satisfacción por la aprobación de la ley, subrayando la importancia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para San Juan: "Lo dijo nuestro gobernador, así es que una pena que los senadores por San Juan de Unión por la Patria no hayan pensado en la provincia al votar, o por lo menos de la manera que nosotros esperábamos, porque conocen la importancia de la minería en este caso para la provincia".

No obstante, Picón se mostró crítica respecto a los acontecimientos ocurridos durante la aprobación de la ley, señalando los graves incidentes en el exterior del Congreso: "Nos quedamos con lo importante, que es que por fin se aprobó esta ley, con un triste escenario en el lado de afuera" señalando los destrozos y a los perjudicados.

Picón también hizo un llamado a la paz y a la expresión democrática a través de las urnas: "Ojalá este escenario triste no siga pasando en la Argentina y entendamos que donde hay que expresarse es en las urnas".

Al ser consultada sobre las modificaciones que podría recibir la ley, Picón admitió no estar al tanto de los detalles, pero se mostró abierta a evaluarlas: "Evaluaremos cuáles son necesarias porque nosotros ya trabajamos este proyecto de ley y entendíamos que como iba, estaba bien. Siempre la Cámara revisora, que es el Senado en este caso, puede encontrar algunas modificaciones que sean para bien y bienvenidos sean".

En cuanto a los tiempos de tratamiento y la aprobación final, la diputada estima que el proceso será rápido. " La semana que viene tiene dos días. Harán el trámite administrativo que tienen que hacer para la corrección y envío a diputados, y la semana siguiente ya estaremos trabajando sobre lo que ocurre en Diputados, teniendo en cuenta las modificaciones que se han planteado y lo que se necesita para mantener el original que fue enviado al Senado" Agregó que: "Quizás tenga un pequeño debate seguramente, pero no va a ser tan largo como el anterior porque solamente hay que votar sobre la modificación o no modificación nada más. No se pueden incluir otras cosas".