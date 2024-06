“El bloquismo no puede perder sus banderas”, advirtió Caselles ante el diálogo con libertarios

Hace algunos días sobrevoló la versión de un acercamiento y charlas entre el Partido Bloquista y La Libertad Avanza (LLA) en el marco de algún futuro acuerdo y armado político. Sobre esto, la presidente de la Convención Bloquista, Graciela Caselles, visitó Canal 13 y en Banda Ancha aseguró que ‘El bloquismo no puede perder sus banderas’ y también sostuvo que desde el partido de la estrella están ‘trabajando para volver a ser una fuerza que despierte certezas e ilusiones’.

El Partido Bloquista viene siendo socio del Justicialismo y conformando junto a otros espacios más, el frente electoral peronista. Pero con un PJ que atraviesa una crisis y un nuevo protagonista en la vida política nacional y provincial como son los libertarios, el partido centenario habría comenzado a charlar con La Libertad Avanza. Ante esta versión, Caselles sostuvo que ‘es un hecho político que sorprendió a la política de San Juan. Como hecho político es importante y como apertura al diálogo también. Forma parte de la nueva etapa que está atravesando el partido de abrir las puertas al diálogo con todas las fuerzas, se está hablando con todos los sectores de la política, no solo con LLA.

Caselles, sostuvo que por ahora son sólo charlas y no hay nada definido. Respecto a las próximas elecciones que son de medio término, señaló que ‘falta mucho’ y sobre la situación actual del país, sostuvo que ‘la gente no la está pasando bien’. Al tiempo agregó que ‘el bloquismo no puede perder sus banderas, que tienen que ver con la defensa de los más humildes, la defensa de aquellos sectores más vulnerables que hoy no son tenidos en cuenta o maltratados.’

‘Me parece que si bien es un gobierno que tiene un alto consenso todavía, ojalá el presidente haga un giro y convoque a la unidad nacional, dejemos esos enfrentamientos, hostigamiento y persecuciones con algunos sectores de la sociedad argentina que no la pasan bien, la están pasando extremadamente mal y no veo en el Gobierno Nacional un gesto de humanidad o sensibilidad para con ellos’, mencionó la ex diputada nacional sobre la administración nacional.

Si bien la contienda electoral más cercana son las legislativas del 2025, Caselles asegura que las fuerzas y objetivo del partido están centradas en las de 2027. Sobre esto, la dirigente dijo que buscan ‘volver a tener en los distintos sectores de San Juan ese vínculo afectivo y de confianza que debe tener una fuerza política’ y agregó que ‘estamos trabajando para volver a ser una fuerza que despierte certezas, confianza, ilusiones y ganas de formar parte de este espacio político, levantando el sentimiento partidario bloquista’.