Orrego celebró la ley de Bases: 'había que darle herramientas al Gobierno'

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la reciente aprobación de la Ley de Bases, destacando la importancia de proporcionar herramientas legislativas al gobierno nacional para una gestión efectiva.

Orrego subrayó la necesidad de brindar al presidente los instrumentos necesarios para gobernar: "Yo dije que el presidente necesitaba herramientas para poder gobernar porque siempre tiene que haber un marco de referencia, y eso se da a través de las leyes. En Argentina, en esta etapa, el presidente va a tener los instrumentos para gobernar". Resaltó que la voluntad popular ya había sido expresada en las elecciones pasadas y que era fundamental respetarla y apoyarla.

El gobernador enfatizó la importancia de mirar hacia una Argentina Federal, promoviendo el diálogo y el trabajo conjunto entre diferentes sectores y niveles de gobierno: "Esto puede servir para dar vuelta a la página, para que empiecen a ver más acuerdos, más diálogo. No creo que estemos acá para otra cosa que no sea resolver los problemas que la gente sola no puede resolver".

Orrego destacó la relevancia de la reciente reunión de gobernadores, indicando que ha sido un impulso significativo para la gestión actual: "Si hay algo que este espacio de los diez gobernadores ha hecho, es darle un empuje, un apoyo fundamental". Subrayó que esta colaboración entre las provincias es clave para avanzar en temas cruciales como la inversión y la generación de empleo.

El gobernador concluyó destacando la importancia de administrar con certidumbre: "Es mejor hacerlo con certidumbre que con incertidumbre. La incertidumbre trae malas noticias, desocupación y pobreza. La oportunidad es dar vuelta a la página y empezar a conquistar otros aspectos que tenemos que desarrollar en Argentina. Estoy convencido de que lo vamos a desarrollar porque creo en Argentina y en cada una de las provincias".