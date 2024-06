Lanzaron en San Juan la mesa de Axel 2027

Se acaba de constituir la mesa promotora Axel Kicillof en San Juan, marcando el inicio de un movimiento que impulsa la figura de Axel Kicillof para las próximas elecciones presidenciales. Sobre esto habló en Banda Ancha, Gabriel Farías, miembro fundador de esta mesa y parte de la agrupación HIJOS.

"En realidad, son reuniones que ya venimos teniendo desde el año pasado con algunos referentes nacionales como Victoria Montenegro. Comenzamos este año también. Axel 2027 es un poco apresurado, pero esto es un movimiento nacional que representa la imagen de Axel, no necesariamente como un candidato a presidente. Tenemos que ser claros y prudentes", dijo. "Estamos armando 'La Patria es el Otro', un movimiento nacional político que se representa a través de la imagen de Axel Kicillof como la figura emergente dentro del campo nacional y popular," explicó Farías.

Farías detalló que las reuniones se han intensificado en los últimos meses y que han contado con la participación de funcionarios de Axel Kicillof en la provincia. "Estamos empezando este nuevo desafío, que para nosotros es importante. La lucha de los organismos de derechos humanos no deja de ser militancia política, esta vez ampliando un poco más el tema," agregó.

La base de esta mesa promotora incluye a la agrupación HIJOS y una amplia diversidad de compañeros y compañeras. "No necesariamente son peronistas; también vienen del comunismo, del socialismo y otros que no tienen pertenencia política, pero que entienden que esto se está armando dentro del campo nacional y popular. Sosteniendo los derechos adquiridos durante muchos años, estamos llevando estos debates permanentes de cómo defenderlos y para eso hay que empezar a trabajar en los territorios," señaló Farías.

Al preguntarle por qué Kicillof se ha convertido en la figura convocante, Farías respondió: "Tiene que ver con la construcción que él ha hecho durante mucho tiempo. Recordemos que para ser gobernador, recorrió la provincia y mucha gente acudía a verlo. Es la imagen de acercamiento y diálogo permanente. Axel tiene una imagen de austeridad y lleva tranquilidad, lo que hace que estemos dispuestos a trabajar para él".

Sobre las tensiones internas en la campaña, Farías indicó: "No sabría qué decir porque no estamos en eso. Tenemos muy buena relación con todos los compañeros y compañeras de La Cámpora. Las internas que puedan existir están centralizadas en Buenos Aires y no queremos meternos en eso. Esperamos que se resuelvan todas las internas porque somos parte de la reconstrucción social. Un tejido social que ha sido dañado y que necesita contención".

Finalmente, Farías hizo una autocrítica: "Queremos enfocarnos en qué hicimos mal. Hay una parte de la sociedad que nos apoyó, incluso la más excluida, que pensó que tenía una oportunidad con este nuevo modelo, pero no se está viendo. Debemos trabajar en los territorios donde haya vulnerabilidad y aportar para sostener una sociedad fuera del margen de un sistema de gobierno nacional que está perjudicando de manera directa".