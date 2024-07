Allende se mostró con Orrego y espera que aprueben la Ley Bases por el RIGI

Este viernes por la mañana, el diputado nacional Walberto Allende acompañó al gobernador Orrego durante un operativo en el departamento de 9 de Julio. Allende, quien fue intendente de dicho departamento hasta 2015, se mostró especialmente contento por la oportunidad de regresar y apoyar a la comunidad local.

Allende expresó su satisfacción diciendo: "Siempre están acá y tengo un gran cariño y un gran respeto por la gente de 9 de Julio. No fue por invitación de la Gobernación, fue como vecino me acerqué. Además resaltó: "Estos operativos son importantes. Nosotros, en mi paso por el Ministerio, los realizamos desde el 2004 y esto la verdad que viene muy bien. Acercar el gobierno provincial, los distintos ministerios a los departamentos, a las zonas alejadas, la verdad que es un beneficio para la gente, así que acompaño", reveló Allende.

Además, el diputado se refirió al tema de la adhesión a la Ley Bases en la legislatura provincial: "Hablé con algunos diputados, pero hay que esperar a ver qué decide el oficialismo . Leí la presentación, aunque no he escuchado a algunos miembros del gabinete que lo hayan presentado. Seguramente el gobierno provincial va a acercar su proyecto cuando ingrese. Desconozco el procedimiento interno, pero seguramente irá a pasar a comisión para el análisis respectivo. Recordemos que la Ley Bases es un conjunto de modificaciones de leyes actuales y lo mismo en la parte fiscal", comentó Allende.

Respecto a la ley, Allende mencionó que la provincia debe decidir si se adhiere particularmente a las modificaciones propuestas. "Creo que es interesante lo que aquí se tiene que pedir es la adhesión particularmente de la provincia que se pide a RIGI. Va a ser analizado. Yo vuelvo a manifestar cuál ha sido mi postura desde un primer momento, y vuelvo a reiterar que me parece que no es el mejor proyecto, pero creo que es una oportunidad para San Juan, para la minería en la Argentina particularmente. Si bien se definió que vaya a otros sectores como el sector energético, me parece que es una posibilidad importante para la minería en general y de manera muy particular para la provincia de San Juan", señaló.

En cuanto al proyecto minero José María, Allende destacó su relevancia para la economía local. "La mina que está más cerca de comenzar la construcción, que es José María, va a posibilitar la contratación de miles de trabajadores y la participación de muchas empresas. Creo que en este momento de la economía que vive la Argentina, y que no está ajeno San Juan, todos sabemos lo que le llama la actividad minera. Le va a venir muy bien a la provincia", concluyó el diputado.