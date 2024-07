Peluc: "Karina Milei nos pidió que sigamos militando y formando el equipo que necesitamos para el 2027"

En el programa Banda Ancha, el diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc, abordó las recientes reuniones tras la visita de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina, a la provincia de San Juan. La visita tuvo como objetivo principal fortalecer el partido libertario en la región.

Peluc detalló algunas de sus conversaciones con Karina Milei, destacando que el motivo principal de su llegada es afianzarse en la provincia. Al respecto, destacó que: "Siempre estuvimos tranquilos. Sabemos que tenemos que armar fuertemente los departamentos. Hemos salido a armarlos con mira al año 2027, porque también sabemos que la del 2025 es una decisión nacional de quien acompaña al presidente, debe ser de confianza del equipo nacional", afirmó Peluc.

El diputado subrayó la importancia de recorrer los departamentos, especialmente los más alejados, para identificar a los mejores candidatos: "Estamos recorriendo los departamentos para ir viendo con tiempo los mejores hombres y mujeres para que sean parte de las listas de La Libertad Avanza en el 2027. Eso también nos ayuda para el 2025, acompañar a quien sea elegido el candidato que represente a Milei", explicó.

Peluc también mencionó que el pedido de afianzamiento fue formalmente realizado por la alta funcionaria y hermana del presidente: "Karina Milei nos pidió que sigamos militando y formando el equipo que necesitamos para el 2027", expuso el diputado.

En cuanto a los resultados económicos previstos para este semestre, Peluc se mostró optimista: "Este semestre se empiezan a ver resultados económicos. Esa V corta de la que habla el presidente se empieza a ver, la subida de una forma un poco más acelerada de lo que venía, que era muy lento. Creo que el peso empezará a tener un valor que nos permitirá tener un poder adquisitivo distinto", afirmó. Además, destacó que " de a poco vamos a empezar a notar, que ya se notó este mes, que el poder adquisitivo en un porcentaje muy pequeño ha mejorado , pero se va a ir mejorando con esta quita de o esta recuperación de billetes emitidos".

Peluc también se refirió a la relación entre la recesión y el desempleo, afirmando que la recesión no está directamente relacionada con el desempleo, sino con la modificación laboral: "Si nosotros le aseguramos al empresario garantías de no tener juicios impagables porque despide a alguien por algún hecho con causa o sin causa, creo que de alguna manera se empieza a descomponer. Nadie quiere hacer trabajar el doble al otro, a todo el mundo le gustaría trabajar más cómodo. Lo que pasa es que es incalculable en la industria del juicio que se hace cada vez que tenés que mover a alguien", explicó.

El diputado también criticó la industria del juicio, señalando que es un gran obstáculo para el empleo en blanco. "La industria del juicio es el 90% del motivo por el cual no hay trabajo en blanco. Cuando tomás el riesgo de ponerte un negocio, calculás que si no te va bien, es este el gasto que tenés entre otros. En ese cálculo, lo que va es los empleados que tomás y con cuánto tenés que contar para no quedar endeudado en caso de cerrar los negocios. Es una industria del juicio que termina pagando muchísimo más cuando deberíamos tener todo el mismo sistema de la UOCRA", ejemplificó.

Finalmente, Peluc se refirió a la necesidad de corregir ciertas variables económicas para una reactivación efectiva: "Hay cuestiones que corregir, como el caso del petróleo. El combustible por mayorista ha bajado en dos oportunidades, pero no ha dejado de subir en el mercado interno. Entonces, son variables que tenemos que ir corrigiendo para que vaya de la mano", concluyó.