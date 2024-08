Cómo impactan los escándalos como el de Fabiola y Alberto, en la opinión de los sanjuaninos

Los últimos días estuvieron cooptados los medios de comunicación y la opinión pública por el escándalo que tiene como protagonistas al ex presidente Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, en el marco de una presunta violencia de género y otros aspectos de la vida privada del dirigente político que se van conociendo. Pero en San Juan ¿cómo impacta este asunto en la opinión? Y es Antonio De Tommaso, el director del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), quien estuvo en Banda Ancha y brindó un análisis que responde la pregunta.

Que todos los medios de comunicación y portadas de los diarios estuvieron y aún mantiene el tema vigente, no hay dudas. Pero para De Tommaso ‘a esto no lo hemos medido porque ésta (encuesta) siempre la terminamos a fin de mes, todavía no aparecía. Pero si yo te tuviera que decir, en los escandaletes históricos y como lo que pasó con Insaurralde, con la lancha allá en el Mediterráneo, los grandes escandaletes son más de showman, de Intrusos y de los programas de Rial (Jorge) y todas estas cosas, los escandaletes. Ahora lo que es jurídico es otro tema, obviamente’.

‘La gente se entretiene pero no sé si eso suma o resta. Hasta aquí la historia no ha demostrado ni que sume ni que resta. El trabajo, la política, mi hambre, mis ganas de comer, mis ganas de divertirme, van por un lado muy diferente en general a los escandaletes’, analizó De Tommaso.

El encuestador mencionó que ‘en Argentina estamos llenos de escandaletes todos los días pero que pasan, es decir, está la noticia, el Loan, el tema de Loan fue ahora aniquilado por éste (Alberto y Fabiola) y vendrá otro y vendrá otro, somos muy consumistas de lo instantáneo. Hoy estamos con el beso de Yuyito y Milei, de Maradona y del Día de los Zurdos y todos hablamos de esto y las redes sociales están contaminadas de todo esto y es hasta que mañana aparezca otro tema’.

Esta y otras definiciones, como así también números que arrojaron los trabajos realizados, los podés ver en el video que acompaña esta nota, en la entrevista a Antonio De Tommaso en Canal 13.