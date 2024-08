Fuerte advertencia de Capello: 'No vaya a ser que los municipios pierdan las regalías mineras'

Mario Capello, ex Subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, lanzó una dura advertencia sobre la administración de las regalías mineras en San Juan. Durante una entrevista en Banda Ancha, Capello destacó la importancia de la minería para el desarrollo provincial y la necesidad de un manejo responsable de los fondos provenientes de las regalías mineras. “No vaya a ser que los municipios pierdan las regalías mineras”, afirmó, subrayando el riesgo de que se dilapiden recursos que deberían potenciar el desarrollo local.

Capello señaló que, pese a los enormes ingresos que han recibido municipios como Iglesia, con más de 150 millones de dólares en regalías, los resultados tangibles son escasos. “¿Qué carajo hicieron con la plata de las regalías mineras en Iglesia?”, cuestionó. Para el exfuncionario, la falta de transparencia y el mal manejo de estos fondos son cuestiones que deben ser revisadas y que deberían alarmar a la ciudadanía. “No podemos ser tan infantiles y tan torpes”, sentenció, poniendo en el centro de la discusión la gestión de los recursos por parte de los gobiernos municipales.

Además, Capello advirtió sobre la posibilidad de que, si continúan los manejos cuestionables, los legisladores provinciales podrían optar por centralizar las regalías en el Estado provincial, siguiendo ejemplos de otras provincias como Catamarca y Santa Cruz. “No embromen, no digan barbaridades, no se suban al populismo, no sean hipócritas”, exhortó, enfatizando que esa sería una decisión perjudicial para los municipios mineros que hoy se benefician de esos fondos.

En su análisis, Capello recordó que fue él quien impulsó la legislación que asigna parte de las regalías mineras a los municipios donde se encuentran los yacimientos, con el fin de que estas localidades pudieran diversificar sus economías. “Pensé que dejar una parte en el municipio donde está el yacimiento era muy importante, porque con esa plata podrían haber desarrollado todas las otras actividades”, explicó, haciendo hincapié en la oportunidad que representa para los departamentos mineros.

El exsubsecretario también abordó la situación actual de la minería en San Juan, destacando que las grandes inversiones siguen pendientes y que la salida del cepo cambiario es clave para atraerlas. A su juicio, la provincia necesita avanzar rápidamente en la concreción de proyectos como José María, pero advirtió que esto será imposible si persisten las dudas y las demoras legislativas. “No puede ser que haya diputados de la provincia dudando de lo que significan las inversiones para la provincia de San Juan”, criticó.

Finalmente, Capello reiteró la necesidad de un voto nominal en la legislatura para que quede registrado quiénes apoyan o rechazan el RIGI. “Que quede registro de qué votó cada uno, porque se van a tener que hacer cargo frente a la historia de votar en contra de San Juan”, concluyó.