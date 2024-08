La UOCRA celebró el anuncio de Orrego sobre la reactivación de la RN40 Sur

El diputado Eduardo Cabello, expresó su entusiasmo y satisfacción tras el anuncio del Gobernador Orrego sobre la reactivación de la Ruta Nacional 40 Sur (RN40 Sur). "Actualmente hay unos 4.000 trabajadores de la construcción que están sin trabajo," afirmó Cabello, subrayando la importancia de este proyecto para el sector.

El anuncio del Gobernador Orrego sobre el cierre del acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la construcción de uno de los tramos de la RN40 fue recibido con optimismo por la UOCRA. Cabello señaló: "Esto significa un montón para el sector de la construcción, especialmente porque hoy hay mucha gente en la calle. Cada hora de trabajo que logramos incorporar es una ganancia. Estamos contentos con este avance y esperamos que se inicie lo más pronto posible."

El diputado destacó la urgencia de la reactivación de la obra pública debido a los tiempos administrativos que pueden retrasar los proyectos. "Esperamos que se inicie casi de inmediato para que la empresa que le toque empiece a movilizarse y así emplear a más personas," expresó Cabello.

En relación con la cantidad de mano de obra que esta obra podría generar, Cabello explicó que aún no hay claridad debido a la incertidumbre sobre los fondos disponibles. "No hay nada claro todavía porque no sabemos la dimensión exacta de los fondos que llegarán. Esperamos que sean suficientes para emplear a la mayor cantidad de gente posible," comentó.

Sobre la situación laboral actual y la convocatoria a nivel nacional, Cabello mencionó: "En estos momentos, hay unos 4.000 trabajadores de la construcción sin empleo en la provincia". Tras ello mencionó: "Necesitamos destrabar proyectos como la obra del túnel y los barrios que quedaron atrasados. Lamentablemente, el gobierno nacional no está impulsando la construcción de viviendas como antes, pero estamos haciendo esfuerzos con lo que tenemos."

Cabello también se refirió a la movilización y las acciones que la CGT está planeando. "En los próximos días, habrá una movilización a San Cayetano. Estamos trabajando en esto y esperando el momento justo para tomar las acciones necesarias," explicó.

En conclusión, Cabello expresó su esperanza en la reactivación de proyectos mineros y otros proyectos de infraestructura que podrían generar más empleo. "Esperamos que el reciente acuerdo abra nuevas oportunidades y que los proyectos como la línea eléctrica y otros desarrollos mineros lleven a la incorporación de más trabajadores de nuestro sector," finalizó.