La Libertad Avanza solicitó formalmente la expulsión del senador Paoltroni del bloque

La tensión dentro del oficialismo continúa. El bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó un pedido ante la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para expulsar del espacio a Francisco Paoltroni, quien en las últimas horas se pronunció en disidencia respecto a algunas de las posiciones del partido.

Con la expulsión del legislador formoseño, el oficialismo pasaría a tener solamente seis representantes en la Cámara alta.

‘Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de integrantes del bloque de senadores de la Libertad Avanza Avanza a efectos de solicitar la expulsión de nuestro bloque del Senador Nacional Francisco Manuel Paoltroni en virtud de diferencias irreconciliables’, expresaron a en el pedido elevado ante la vicepresidenta Victoria Villarruel. El documento fue firmado por cuatro de los seis integrantes del bloque, aunque los otros dos también habrían acordado con el texto a través de su correo electrónico.

Paoltroni era uno de los senadores cercanos al entorno de la Vicepresidenta en el Senado y, de esta manera, Villarruel pierde un aliado clave, mientras crece la tensión interna con Javier Milei.

Por qué expulsaron a Francisco Paoltroni

Hubo ‘diferencias irreconciliables’ con el Senador. En los últimos días, se había pronunciado en contra de la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema y también había adelantado que votaría en contra del DNU que le otorga 100 mil millones de pesos a la SIDE. Estas declaraciones generaron descontento dentro del oficialismo, que finalmente decidió apartarlo del bloque.

Paoltroni declaró públicamente que hará todo lo posible para evitar la designación del juez Ariel Lijo en la Corte. ‘El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego y honrar su palabra y su compromiso con todos los argentinos del bien que votaron un cambio’, llegó a declarar.

Además, el senador lanzó: ‘¿Cómo no hay plata para los jubilados, pero sí para la SIDE? ¿Con qué cara miro yo a un abuelo en Formosa? Si voy a la panadería, me agarra un abuelo y me dice: “Francisco, ¿va a haber aumento para nosotros?”. Yo le digo “no, no hay plata, pero para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones”’, cuestionó y confirmó que votará en contra del proyecto: ‘Voy a estar en contra, de punta a punta. Es coherencia con las ideas, con lo que vinimos a hacer’.

El Senador también había apuntado contra el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo. ‘Aparte a ese señor’, le pidió Paoltroni a Milei. Suena difícil que lo haga después de calificar a Caputo como uno de los integrantes del ‘triángulo de hierro’ del poder junto a Karina Milei.

‘Ahora no hay lugar para los egos personales ni mucho menos para que cada uno de los libertarios tome sus propias decisiones, es el momento para las políticas propias y las ambiciones personales van a ser cuando el país esté ordenado’, contó el funcionario cercano al presidente, un mensaje lanzado al resto de los integrantes de LLA.

‘La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de LLA Lourdes) Arrieta’, había adelantado un funcionario cercano al presidente Javier Milei frente a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada, según publicó Noticias Argentinas.