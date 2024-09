Rodríguez: 'Si no podemos cobrar tasas en las boletas de servicios, nos cortan las piernas'

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de la red social X (ex Twitter) que las boletas de servicios esenciales como la luz y el gas deberán reflejar únicamente el costo del servicio en cuestión, sin la inclusión de tasas municipales u otros cargos adicionales.

Esta decisión se basa en denuncias que habían expuesto la práctica de algunos municipios de la Provincia de Buenos Aire de añadir tasas locales en las facturas de servicios públicos, lo que generó controversia y malestar.

En ese marco, la intendente de Chimbas, Daniela Rodríguez de Gramajo se mostró preocupada ante esta medida. "Me asusta mucho la palabra 'prohibición' por las autonomías que tenemos las provincias", dijo en el programa Banda Ancha y comparó la medida con la época de la dictadura militar.

"La letra es muy fresca, hay que analizarla", indicó la intendente, e hizo hincapié en la autonomía que tienen los municipios de tomar decisiones, "porque desde Nación no llega absolutamente nada y la recaudación de ABL lo hacemos por la boleta de la luz, pero somos el único único municipio en Argentina con tasa inmobiliaria y tasa municipal cero pesos, esa prohibición nos coarta de poder trabajar".

Para Rodríguez, "los argentinos tenemos un grave problema y Chimbas no es ajeno, y es la poca conducta tributaria que tenemos".

"Esta decisión nos deja sin recaudación, si a mi me prohíbe y me exige sacarlo de la boleta de la luz, me corta las piernas, porque voy a tener que cerrar el municipio y solamente pagar los servicios", lamentó luego.

Finalmente, Rodríguez advirtió que analizan jurídicamente la medida para accionar, "debo exponer cuál es la susceptibilidad que tiene el municipio de Chimbas, somos un municipio de primera categoría entonces los servicios han ido creciendo y tenemos que funcionar como tal".