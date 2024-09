Presupuesto 2025: "El presidente sigue cumpliendo los objetivos de campaña"

Anoche, el presidente Javier Milei presentó en el Congreso de la Nación su proyecto de presupuesto para el año 2025. Este acontecimiento marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez que un presidente en ejercicio presentó y explicó personalmente los detalles de su propio presupuesto.

Entre los presentes, destacó la figura del Diputado Nacional por San Juan, José Peluc, del bloque oficialista La Libertad Avanza, quien estuvo allí para escuchar el discurso del mandatario. En diálogo con Banda Ancha, Peluc compartió sus impresiones sobre el evento y el mensaje de Milei.

Peluc destacó la energía y determinación del presidente durante la presentación. "Lo vi muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza", afirmó el diputado. Según él, Milei dejó claro que sigue fiel a sus promesas de campaña. “El mensaje fue contundente: no va a permitir que se desvíe el objetivo. El objetivo es cuidar el déficit nacional y va a hacer todo el esfuerzo necesario para que no volvamos a la inclusión en este país", añadió.

El ambiente en el Congreso no estuvo exento de tensiones. Durante el discurso, el bloque de Unión por la Patria tuvo intercambios con el presidente. Peluc comentó que estos cruces no fueron un accidente, sino que Milei optó por responder a las provocaciones. El Presidente eligió rivalizar con Martínez y su bloque cuando empezaron a murmurar y decir cosas. "La única salida es contestarles, porque no está bien que mientras alguien presenta un proyecto, haya quienes interrumpan", explicó.

El diputado por San Juan defendió la postura de Milei ante estos momentos tensos, argumentando que el Presidente hizo lo correcto al no dejar pasar los murmullos del bloque opositor. "Si empiezan a decir cosas, la verdad que hay que contestarles. No es justo que cuando alguien está exponiendo, lo interrumpan de esa manera", enfatizó.

Uno de los puntos más discutidos del presupuesto fue la reducción del gasto público, un tema que afecta directamente a las provincias. Milei instó a los gobernadores a recortar el gasto en sus territorios y mencionó una cifra específica: 60.000 millones de dólares. Al respecto, Peluc señaló que esta medida es necesaria para ordenar el gasto público y evitar la ineficiencia del Estado. "No podemos tener un Estado tan grande, donde no es eficiente. Lo que hacemos es justificar áreas burocráticas innecesarias", sostuvo el diputado.

Peluc destacó que, aunque esta medida implica menos fondos para la obra pública en las provincias, es fundamental que los gobernadores administren sus recursos de manera eficiente. "Todo depende de lo que ordene cada provincia", dijo, refiriéndose a la importancia de reducir el tamaño del Estado para evitar la burocracia. Según Peluc, los fondos para obras deberán provenir de inversiones privadas. "No todo se puede hacer desde lo público. Se han hecho rutas que no llevan a ningún lado, obras que no se han terminado. Eso es lo que nos ha llevado a esta situación", afirmó.

El diputado reconoció que esta medida implica un cambio radical en la forma en que los gobernadores deberán gestionar sus provincias, ya que tendrán que buscar financiamiento externo para proyectos que antes dependían del Estado nacional. "Los gobernadores van a tener que buscar inversiones privadas. Ya se les ha dicho en reuniones con Franco que ayudarán a conseguir esas inversiones", explicó.

Para Peluc, el hecho de que algunos diputados no hayan asistido a la presentación del presidente Milei es un indicio de su compromiso con el país. "Es la oportunidad de escucharlo, y lo que tenemos que hacer es venir, sea de nuestro espacio o no", expresó. El legislador reflexionó sobre la importancia de este tipo de eventos en la política argentina. "Lo que no quieren escuchar sabrán el compromiso que tienen con el país".

Peluc comparó el tamaño del Estado actual con el de los años 90, cuando, según él, las áreas gubernamentales eran mucho más reducidas y eficientes. "En los 90, el Estado era el edificio de la Asociación Social, Salud Pública, Acción Social y la Casa de Gobierno. Hoy tenemos el Centro Cívico, que tranquilamente podría albergar todas esas oficinas, pero además sumamos la Casa de Gobierno y muchos otros lugares alquilados", explicó. Además dijo que la expansión del aparato estatal ha llevado a un aumento innecesario de la burocracia. "Cuando generás muchas áreas, lo que hacés es más burocrático el Estado, solo para justificar esos salarios", agregó. En su opinión, es urgente evaluar cuáles son realmente necesarias para evitar gastos innecesarios.

Tambié se refirió a las recientes declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sobre el aumento de 10 puntos para las jubilaciones, una medida que ha generado tensiones sociales. Según Peluc, este incremento es necesario, pero para que el sistema previsional funcione correctamente, es fundamental aumentar la cantidad de trabajadores en blanco. "Necesitamos cinco trabajadores por cada jubilado, y hoy solo tenemos 1,6. Con la generación de puestos de trabajo, creemos que esto puede mejorar", explicó. El diputado destacó que, a largo plazo, este esfuerzo permitirá que el sistema jubilatorio sea más sostenible y los jubilados reciban mejores prestaciones. Sin embargo, también admitió que no será un cambio inmediato: "Esto va a ser en el transcurso del próximo año".