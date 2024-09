Qué son los ODS que Milei rechaza en la víspera de su discurso ante la ONU

Este lunes, el politólogo sanjuanino Sergio Guzmán pasó por el programa Banda Ancha para brindar su análisis sobre la primera participación del presidente Javier Milei en la Asamblea de Naciones Unidas (ONU). A pocos días de su intervención, Guzmán explicó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que forman parte de la Agenda 2030, y que el mandatario rechaza vehementemente. Además resaltó que "este es el primer viaje institucional de Milei, después de varias visitas de carácter partidario y religioso".

La Asamblea de Naciones Unidas, que se celebra anualmente en septiembre, es una plataforma clave para que los mandatarios expongan sus posturas sobre temas globales. Guzmán destacó que, aunque las declaraciones en la Asamblea suelen ser más "testimoniales", tienen un fuerte peso político: "De la Asamblea General de Naciones Unidas salen acuerdos y decisiones conjuntas que impactan en la geopolítica mundial".

Además de su participación en la Asamblea, Milei mantendrá una serie de reuniones con medios internacionales y funcionarios clave. Entre sus encuentros más relevantes se destacan los que tendrá con Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. "Estos encuentros son siempre útiles, sobre todo en un contexto global tan delicado como el actual", comentó Guzmán, quien subrayó la importancia de fortalecer las relaciones diplomáticas en medio de la crisis geopolítica y económica mundial.

Guzmán introdujo explicando los ODS como "un acuerdo firmado en 2015 por 193 países miembros de la ONU". Estos objetivos, según indicó, son 17 en total y abordan "políticas de desarrollo sustentable planteadas para el año 2030". Entre los principales puntos, destacó temas como "cuestiones del medio ambiente, la reducción de la pobreza, la ampliación de derechos, y la igualdad de género".

El politólogo desmitificó algunas ideas erróneas que circulan en torno a estos objetivos, asegurando que "los ODS no tienen nada extravagante. No es que estemos hablando de un desquicio, sino simplemente de que todos coman, que todos se eduquen y que no rompamos el planeta". También señaló que en Argentina, diversas provincias, incluyendo San Juan, han adherido a estos convenios.

Además, el politólogo comentó que el presidente Milei ya ha expresado en más de una ocasión su rechazo a la Agenda 2030. "Milei ha dicho en Davos que está absolutamente en contra de esta agenda, porque sostiene que el cambio climático es un invento del socialismo y que la Agenda 2030 es una agenda socialista", mencionó el politólogo, calificando esta afirmación como "muy difícil de explicar y entender". Añadió que estas expresiones son "muy difíciles de racionalizar", y que escapan a las herramientas teóricas convencionales para analizarlas.

Guzmán también mencionó que, en paralelo a la Asamblea, se firmó recientemente el "Pacto del Futuro", una actualización de los objetivos originales de la Agenda 2030 que intensifica y reafirma los compromisos previos. De los 193 países que conforman la ONU, "143 han firmado el pacto", incluyendo a naciones tan disímiles como Estados Unidos, India, China y Arabia Saudita. Sin embargo, Argentina, junto a países como Corea del Norte, Venezuela e Irán, decidió no firmarlo.

"Es una situación muy difícil de racionalizar", comentó Guzmán, subrayando la incongruencia de que Argentina no firme este acuerdo y se alinee con países como Corea del Norte y Venezuela. "Uno esperaría que, si no vas a firmar, sea en alianza con países más liberales o que compartan tu ideología, pero eso no sucede".

La decisión de Argentina de desacoplarse de los ODS generó controversia tanto a nivel nacional como internacional. Guzmán señaló que, dentro de la Cancillería argentina, esta postura ha causado confusión. "Conozco gente adentro de Cancillería que está desorientada", comentó, y agregó que los diplomáticos de carrera están acostumbrados a trabajar en políticas exteriores que se diseñan a mediano y largo plazo, independientemente de los cambios de gobierno.

Guzmán explicó que las políticas exteriores no suelen depender de la administración de turno, sino que son "políticas de Estado que trascienden gestiones temporales". Sin embargo, en este caso, "hay una disonancia muy grande entre los diplomáticos de carrera y los funcionarios políticos", lo que ha generado tensiones internas.

Sin embargo, las expectativas también están puestas en cómo el presidente manejará las recientes críticas de la ONU hacia Argentina. El Comité Internacional de los Derechos del Niño ha cuestionado duramente la gestión de Milei, particularmente en relación con la pobreza infantil y la desnutrición, una situación que, según Guzmán, "ha sido admitida por el propio INDEC, un organismo oficial del gobierno argentino". Estas críticas, señaló el especialista, serán un tema delicado que Milei deberá abordar, considerando las tensiones en torno a la política social del país.

Durante su análisis, Guzmán también mencionó algunos detalles protocolares que revelan un clima de desorganización en el actual gobierno argentino. Indicó que la canciller Diana Mondino viajó en un vuelo diferente al del presidente y otros miembros del gabinete, y que el embajador argentino ante la ONU no estará presente durante la Asamblea, una situación inédita en la historia del país. "Es una desprolijidad inaceptable", afirmó.

En ese sentido, el especialista explicó que "el presidente llega a la Asamblea en un momento sumamente delicado, tanto desde el punto de vista bélico, con conflictos como el de Ucrania, como desde la perspectiva política, ya que Estados Unidos está a las puertas de una elección clave". Para Milei, su respaldo a Donald Trump, candidato a la presidencia de EE. UU., tiene implicaciones directas para Argentina, especialmente en relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Uno de los puntos críticos que Milei deberá tener en cuenta en sus declaraciones es la relación de Argentina con el FMI, un tema que, según Guzmán, tendrá un impacto directo en el año próximo: "Nos preparamos momentos complejos, donde los vencimientos de la deuda con el FMI alcanzarán los 16.000 millones de dólares". El politólogo advirtió que cualquier apoyo internacional, en especial de EE. UU., será crucial para enfrentar este desafío económico.

Finalmente, Guzmán reflexionó sobre cómo la figura de Milei ha sido recibida en la escena internacional: "Argentina, con Milei, es noticia más por lo curioso del fenómeno que por ser un actor relevante en la política internacional". Concluyó que, aunque el presidente ha captado la atención por su estilo y su retórica controvertida, "las expectativas en torno a su discurso no son altas, ya que muchos ya anticipan lo que va a decir".