Para Romina Rosas el PJ está desconectado con la sociedad

La intendenta de Caucete y dirigente justicialista, Romina Rosas estuvo en Banda Ancha y ensayó una autocrítica como miembro del Partido Justicialista al mencionar: “Hemos desconectado desde el PJ con la sociedad”. Además, la caucetera aseguró que tiene la mirada puesta en su departamento, al ser consultada sobre las elecciones de medio término que habrá el próximo año.

Rosas fue una de las dirigentes que fue contenida en la renovación de autoridades, luego de ser crítica por el acuerdo que empezaron a construir en su momento los sectores de Uñac y Gioja. Sin embargo, para la dirigente, la actualidad del partido que dejó de ser gobierno en diciembre pasado, se encuentra distanciado de la sociedad.

‘Yo siempre digo, hemos desconectado desde el PJ con la comunidad, con la ciudadanía, tenemos que retomar esa conexión y ver qué candidatos son los que puedan representar eso. Volver a hablar el mismo idioma que hablan los sanjuaninos y lo mismo también a nivel nacional’, dijo Rosas.

La dirigente sostuvo que es ‘fundamental que se puedan dar las instancias de diálogo correspondiente, que se pueda dibujar, digo, en buen sentido de la palabra, no en mal sentido, sino que un paisaje distinto, que avizore seguramente un 2027 de otra manera’.

Al ser consultada sobre qué es lo mejor para el partido de cara a las elecciones que entregarán cargos de diputados nacionales el próximo año, aseguró que ‘hay que sentar a más dirigentes, no solamente Ibarra, hay muchos dirigentes dentro del PJ, más allá de mi opinión personal que pueda tener sobre él o sobre él y su trabajo, pero creo que hay más dirigentes que se tienen que sentar también a definir esto’, marcándole la cancha al rawsino Mauricio Ibarra, que durante la semana estuvo en Banda Ancha y volvió a reiterar la idea de concretar unas PASO anchas, con varios candidatos.

‘Seguramente quien es presidente del partido tendrá que abrir estas instancias de diálogo necesarias y no volver a cometer los mismos errores que se han cometido previamente. Si la PASO tiene que ser ancha o no, seguramente será definida entre varios, no creo que sea definida por una sola persona, espero que sea de esa manera también’, añadió.

Dentro de los dirigentes con intenciones de liderar el PJ estaba Romina Rosas, pero esto no indica que sus expectativas estén puestas en ser diputada nacional. Al ser consulta sobre sus aspiraciones personales sostuvo: ‘No, para nada, tengo mi tarea puesta en Caucete. La verdad que siempre digo, cuando uno comienza a mirar los objetivos personales fuera de lo que la ciudadanía nos está pidiendo, cuando los objetivos personales tienen más fuerza que el objetivo colectivo, comienzan las dificultades. Yo sé que los cauceteros quieren que Caucete crezca y que sea uno de los mejores departamentos de la provincia, y bueno, ese es mi trabajo ahora’.

La intendenta de Caucete también tuvo definiciones hacia la gestión nacional y le pidió a la provincia alzar la voz en Nación. Estas declaraciones y más de Romina Rosas, podés verlas en el video que acompaña esta nota.