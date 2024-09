Protocolo antipiquetes en San Juan: ‘Aunque no se use, lo deberíamos haber adoptado’

Las imágenes de efectivos de fuerzas federales accionando el plan antipiquetes en una protesta de jubilados tras el veto presidencia de la nueva fórmula jubilatoria, el diputado provincial libertario, Fernando Patinella, dijo en Banda Ancha que la provincia debería haber adoptado el protocolo contra las protestas pese a que no se use.

El legislador sanjuanino de La Libertad Avanza, mostró su postura acerca del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, que limita la protesta de las personas en la vía pública, aduciendo al mantenimiento del orden. Sin embargo, en San Juan también hubo protesta de jubilados pero el escenario fue completamente distinto, sin accionar ni represión policial.

En este sentido, Patinella sostuvo que ‘en el ámbito de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), sobre todo donde se han dado estas manifestaciones, la oposición insertándose en este tipo de manifestaciones es mucho más fuerte. La provincia de San Juan es un poco como que nos conocemos todos, entonces los ámbitos ya no son tan fáciles, se evidencia inmediatamente si hay sectores que no corresponden en esto. Yo no voy a desconocer, en parte, la legitimidad del reclamo por parte de los jubilados, pero claramente cuando vemos en el orden nacional filmaciones, nos damos cuenta de que no es exclusivamente o propiamente el sector de los jubilados en el reclamo, y sobre todo de quienes vienen los focos de violencia’.

Pese a mencionar que los reclamos más fuertes se dan en la Capital Federal, para Patinella, que en la provincia no se aplique este método dijo que ‘eso tiene que ver un poco con que, si el gobierno entiende que hasta ahora ha podido conducir o mantener un diálogo suficiente para que se cumplan con determinadas normas de cumplimiento, está bien, yo creo que se debería haber adoptado, más allá de la necesidad de implementarlo o no. La verdad que a nivel nacional, quienes hemos tenido oportunidad o tenemos oportunidad de viajar cada tanto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, vemos la diferencia de lo que significaba años anteriores el sistema de piquete’.

Insistiendo con su posición, el legislador de La Libertad Avanza recalcó que ‘en el gobierno de la provincia de San Juan creo que debería estar instrumentado, más allá de que se aplique o no, como un parámetro normativo básico de orden, más allá de que creo que en términos generales lo están cumpliendo’.

