Cristina Fernández de Kirchner (CFK) cumplió este sábado 100 días de prisión domiciliaria. Para que el aniversario no pasara desapercibido, la expresidenta volvió a incendiar a Javier Milei. En esta oportunidad, en el posteo que compartió en sus redes sociales, puso el ojo crítico en los dólares que el Gobierno Nacional vendió para mantener el precio de la divisa estadounidense dentro del techo de la banda.

La dos veces presidenta de los argentinos acusó al presidente libertario de fumarse más de mil millones de dólares "en apenas dos días" , señalando, de este modo, que la reacción del mandatario y su equipo económico está totalmente errada y responde a un manotazo de ahogado.

"TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”, expresó en la primera parte de otro de sus famosos "Che Milei"

Luego siguió pidiéndole al presidente que deje de vender dólares del Banco Central para que el precio de la moneda extranjera no se escape. "¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda” … que acá la única banda… es “LA BANDA DEL CARRY TRADE” DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!", manifestó.

La exvicepresidente acusó al libertario de estar tomando el pelo a los argentinos, para luego señalarle que no está defendiendo el peso.

"ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear", sostuvo.

CFK fue certera con las declaraciones del presidente, que adelantó que está pidiendo otros préstamo a Estados Unidos. "Para hermano, que vamos a volar por los aires", indicó.

Acto seguido, le siguieron los clásicos PD. "P/D1: CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país", expresó.

Luego continuó: "Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin…"

En la P/D2, CFK expresó: "en lo que va del Siglo XXI… Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!"

"Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?”, sostuvo la expresidenta Para luego añadir: “Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”, opinó.

Finalmente, en la nP/D3, la exvicepresidenta indicó: "¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, “son audios de peluquería e inteligencia artificial”? Daaaaaale!!!"

"Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…” ¿No lo escuchaste?", se burló.