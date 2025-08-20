Desde hace tiempo que venía el enfrentamiento. Y este martes por la tarde, como se dice en el barrio, se quitaron las ganas. Dos políticos sanjuaninos se cruzaron en una clínica y tras una serie de miradas, terminaron trenzándose a golpes. Aunque fueron menores, no dejaron pasar la ocasión ni tampoco de llamar la atención.

Se trata del candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi y el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Pablo García Nieto. Ambos se cruzaron en una clínica de salud sanjuanina y tras miradas desafiantes, terminaron repartiéndose algunos golpes, que pese a que fueron leves, llamaron la atención de los presentes.

Pero este cruce corresponde a una escalada de tensión que se vino gestando desde hace tiempo. Es que ambos en un pasado supieron coincidir en el mismo espacio político, siendo hombres de confianza del actual senador y exgobernador Sergio Uñac. Pero en el medio hubo un divorcio político que ocasionó que ambos dirigentes hoy se posicionen en veredas completamente distintas.

Baistrocchi pasó a formar parte de los opositores al pocitano, se distanció y en oportunidad que tuvo cargó contra el también expresidente del PJ sanjuanino. Mientras que García Nieto, continuó en ese lugar de cercanía con Uñac, con quien mantiene una amistad de décadas.

El exintendente de la Capital fue observado por el organismo de control que conduce García Nieto en relación a cuentas del ejercicio 2023. Para Baistrocchi esto se trató de una especie de “apriete” del sector vinculado al exgobernador por sus críticas. En el medio, el candidato a legislador recusó al presidente del tribunal y otros dos miembros por vínculos familiares, relaciones de amistad íntima y alineamientos partidarios activos. Inclusive hasta la hermana del titular del organismo contralor, quien encabeza otro de los poderes del Estado, fue apuntada por el exintendente dado que el cuerpo judicial debía definir si prosperaban en cargos la observación y avanzaban las instancias.

Luego el Tribunal rechazó la recusación y tras la presentación de la documentación de las cuentas observadas, los balances fueron aprobados.

La tensión estaba dada, las acusaciones alimentaron esa pica que se había dado y la circunstancia terminó encontrando a dos hombres que supieron compartir un espacio de cercanía, pero que hoy protagonizaron un episodio que terminó en bochorno para ambos.