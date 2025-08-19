Abel Chiconi cuestionó el rol de COVIAR y defendió cambios en el INV

En diálogo con Canal 13, el candidato de La Libertad Avanza y actual vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Abel Chiconi, se refirió a la situación del organismo y a la polémica en torno al rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Consultado sobre la reestructuración del INV, Chiconi sostuvo que no hubo cambios de fondo en la normativa. “Es muy importante aclarar que lo que se ha modificado no es la ley en sí, sino ciertos ítems. La ley sigue diciendo que el vino es de uva. Tenemos que entender que cada cambio arrastra un inconveniente distinto". A la vez, explicó: "Cuando se creó el INV, en 1959, la realidad era otra: el consumo per cápita rondaba los 70 u 80 litros, y el vino era la bebida predominante en las góndolas. Hoy la industria es completamente diferente”.

En esa línea, resaltó que la competencia debería ser la que ordene al sector. “La regla de juego me la pone el mercado. Si yo no hago un buen vino, a buen precio y con buena imagen, simplemente no lo vendo”, afirmó. En esta línea recordó: “Desde La Libertad Avanza me dieron la oportunidad de ingresar al Instituto Nacional de Vitivinicultura”

Al ser consultado por el papel de COVIAR, Chiconi fue tajante: “Es otro ejemplo de las políticas que nos han llevado a donde estamos. COVIAR hace un trabajo que debería estar en manos del sector privado: analizar, proyectar y buscar mercados. Sin embargo, sus resultados son difíciles de entender”.

El dirigente libertario cuestionó, además, el incremento en el presupuesto del organismo. Por ello sostuvo “En el último tiempo ha aumentado un 45%. Eso significa que le cobra más al industrial y, en última instancia, al consumidor. Alguien de la cadena lo paga". Además dijo: "El problema no es solo el monto, sino que no vemos que se traduzca en beneficios concretos: el consumo está caído, las exportaciones son complicadas y el precio de la uva y los vinos está igual o menor que el año pasado”.

Para Chiconi, el esquema actual es insostenible: “Estamos financiando algo que no funciona". Ante este panorama aludió que “no es una cuestión ideológica, de derecha o izquierda. Es algo lógico: no podemos sostener estructuras que no generan resultados. Ojalá la industria pudiera decir ‘quiero un 100% más’ por su producto, pero no funciona así”. "Sin embargo, COVIAR sí pretende aumentar 45% porque lo necesita para seguir funcionando. Contra eso hay que estar”, sentenció.

Con su doble rol de productor y funcionario, Chiconi remarcó la necesidad de cambios profundos en la vitivinicultura: “Lo que planteamos es simple: reglas claras, menos burocracia y más mercado. Esa es la única manera de que el vino argentino pueda competir en el mundo”.