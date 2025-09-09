El caso del Acueducto Gran Tulum, la obra hídrica más importante de las últimas décadas en San Juan, ha sido puesto bajo la lupa gracias a una extensa investigación del diario Tiempo de San Juan, encabezada por la periodista Natalia Caballero. El proyecto, diseñado para abastecer de agua potable al San Juan del millón de habitantes, quedó envuelto en sospechas por la participación del empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, en la provisión de tuberías a través de la firma alemana Krah.

Caballero explicó que el origen de la investigación estuvo ligado a la lectura de sentencias judiciales contra periodistas, donde aparecieron documentos claves. “Sin esas sentencias, no hubiera nacido esta investigación periodística”, afirmó. El hallazgo permitió rastrear documentación que abrió interrogantes sobre la calidad de los caños adjudicados y sobre quién representaba realmente a la empresa alemana en la provincia.

La periodista detalló que el proceso demandó “un trabajo de hormiga de varios meses”, revisando licitaciones, informes técnicos y testimonios. Allí aparecieron las primeras dudas: mientras General Plastic, competidora de Krah, denunciaba la falta de certificaciones internacionales de las tuberías, especialistas advertían que el material elegido no era el adecuado para un terreno sísmico como el sanjuanino.

La obra cambió de proyecto entre las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac, lo que amplió la extensión de las cañerías de 13 a 57 kilómetros. El financiamiento —más de 100 millones de dólares provenientes de un fondo kuwaití y de Nación— transformó la licitación en un negocio millonario.

En ese escenario, las investigaciones de Tiempo de San Juan revelaron la frecuente presencia de Monti en la sede de Krah en el Parque Industrial de Albardón, así como documentos que permiten establecer que la empresa alemana y la firma de Monti tienen algún tipo de vinculación. Entre las pruebas, se difundió una factura por 13 millones de pesos emitida por PVC San Juan SRL a Krah en concepto de “comisión” y un video de una premiación en el que también aparece el empresario pocitano.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. El 3 de julio, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad un pedido de informe para esclarecer quiénes fueron los contratistas y subcontratistas del acueducto, cómo se definieron las modalidades de contratación y, sobre todo, si los caños cumplen con los estándares técnicos necesarios.

“Es la obra más importante de San Juan de los últimos tiempos y lo que está en duda es si esos caños realmente garantizan el suministro de agua para el millón de habitantes proyectado”, cerró Caballero.