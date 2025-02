Algunas horas después de que el presidente Javier Milei concediera una entrevista a Jonatan Viale y de que se viera un crudo en el que interviene el asesor Santiago Caputo digitando el diálogo, el vocero presidencial opinó que no fue acertada la intervención de Caputo.

En entrevista con Antonio Laje, el vocero responsabilizó al asesor presidencial por la interrupción en la entrevista en la que Milei salió a dar explicaciones tras el escándalo por la criptomoneda $Libra.

Adorni cuestionó dicha decisión argumentando que "fue innecesaria". "En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.

Adorni mencionó que "en la nota del Presidente, en un momento él venía hablando de su cuenta de Twitter y la charla con Jonatan Viale derivó en la estrategia judicial. Ahí menciona a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia".

“Santiago Caputo cortó la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que eso se podía prestar a confusión a una parte de la audiencia. De hecho, terminó la nota y el presidente le dijo: ‘Santiago, esto es innecesario’”, repasó Adorni.

Y completó: "Santiago no sabe que la dinámica no es cortar notas. Todo el mundo sabe que el Presidente no sugiere una pregunta ni tema. Ayer, en busca de la excelencia, se cometió un error técnico. Yo no la hubiese cortado a la entrevista", criticó el vocero presidencial.

La interrupción

“La verdad es que los temas jurídicos no son lo mío. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es él quien entiende”, le dice el Presidente a Jonatan Viale.

Ante la respuesta de Milei, el conductor insistió: “Es un tema del que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto”. Tras ello, Milei retoma: “Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal”. Viale entonces acota: “Está bien, pero sos el Presidente”.

“Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice mi cuenta”, le pide Milei a Viale. El periodista le respondió que más allá de que no se define como presidente en sus redes, le insiste: “Sos el Presidente”.

En ese momento Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei. Se acerca a Milei y le susurra algo al oído. Luego, le pide al periodista que la repita. “Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escucha detrás de cámara que pide el asesor.

“Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial”, admite Viale y agrega, incómodo: “A ver, ¿cómo veníamos?”, a lo que Milei responde: “No sé. Volvé a preguntarme sobre $Libra”.