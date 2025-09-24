A falta de una semana para que termine el mes de septiembre, de a poco se va dilucidando qué sucederá con la apertura el Paso Internacional de Agua Negra. Tal como lo adelantó Diario 13, la intención de tenerlo habilitado para la Fiesta Nacional del Sol, va en consonancia con la fecha posible tentativa a comienzo de noviembre.

Este medio anticipó que la idea del Gobierno de San Juan era adelantar la fecha de apertura del Paso internacional por Iglesia, en comparación con la fecha en que se realizó el año pasado. Así es como este miércoles, en rueda de prensa, autoridades sanjuaninas dieron a conocer que la idea es que el primer día de noviembre el paso se encuentre habilitado.

La medida responde al gran flujo de vehículos que hubo la temporada pasada en la que miles de argentinos cruzaron a Chile por el paso sanjuanino. Este año, la intención es que esto se repita, debido al tipo de cambio que pese al incremento del dólar, aún sigue siendo conveniente para los argentinos en determinados casos.

Que el paso se encuentre habilitado el 1 de noviembre dependerá de la combinación de las condiciones climáticas en alta montaña y de la voluntad del gobierno nacional de acompañar la iniciativa. Es que arriba se necesita la coordinación de distintas áreas que dependen del Ejecutivo nacional, como la Gendarmería, Aduana y Migraciones.

Este medio publicó que la intención principal del gobierno sanjuanino es que el paso se encuentre en condiciones de transitabilidad para la FNS que será del 20 al 22 de noviembre. Sin embargo, antes estará el “FNS Forum – Innovación y energía para crecer”, un evento tendrá lugar el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre y está enfocado para un encuentro para emprendedores, industrias y empresarios, en el marco de la misma fiesta.

Por este evento se espera una importante presencia chilena del sector empresarial y que se suman a los turistas que aprovechan los días para la festividad.

Entendiendo que el impulso y la integración que ocasiona el paso internacional tiene impacto económico, es por lo que se busca de manera anticipada la apertura del paso que conecta a San Juan con Coquimbo.