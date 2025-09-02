El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, esta vez en el PAMI, organismo que conduce Esteban Leguízamo. Una licitación por $80 mil millones para la compra de lentes intraoculares, utilizados en cirugías de cataratas, reveló precios hasta diez veces superiores a los del mercado, lo que derivó en fuertes denuncias de médicos y sindicatos.

Hasta julio, cada oftalmólogo adquiría los insumos y rendía la factura junto con los honorarios. El costo rondaba los $35.000 por lente monofocal. Pero en agosto, la obra social dio de baja ese esquema, centralizó las compras y lanzó una licitación nacional. Según el contrato adjudicado a cinco laboratorios, el PAMI paga entre $150.000 y casi $300.000 por unidad.

Un caso ilustra la magnitud de los sobreprecios: Visión Médica S.A. ofertó lentes Eyeol a $28.249, pero la obra social terminó abonando $279.704 cada uno.

Las advertencias no tardaron en llegar. Los oftalmólogos prestadores detectaron costos desproporcionados y, además, comenzaron a enfrentar problemas operativos que obligaron a reprogramar cirugías. Desde ATE denunciaron “sobreprecios y retornos”, además de la baja calidad de los insumos. “Los valores son cinco veces más caros que en el mercado. Miles de jubilados ya reportaron afecciones graves”, aseguró el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

El dirigente fue más allá al cuestionar el nuevo mecanismo de compras: “Centralizaron las adquisiciones para robar. No es casual que desde que asumió este Gobierno eliminaron los controles y las auditorías en el PAMI”.

La obra social, en tanto, salió a defenderse. En un comunicado difundido por La Nación, argumentó que “no paga de más” y comparó con otros financiadores: “El mismo lente, con la misma práctica, lo paga $740.000 la obra social del Poder Judicial y $1.148.016 una prepaga como OSDE. PAMI paga menos, en parte por los volúmenes que maneja”.

Más allá de la respuesta oficial, el caso golpea de lleno a Mario Lugones, ministro de Salud, quien ya venía cuestionado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y por la crisis del fentanilo adulterado, que dejó 97 muertos. Si bien la filtración del caso ANDIS le permitió, en parte, correrse del foco mediático, en el propio oficialismo circulan sospechas de que los tiempos de las denuncias responden a internas políticas.

Lugones mantiene un respaldo clave: el de Santiago Caputo, considerado “el asesor en las sombras” de Milei, y socio de Rodrigo Lugones, hijo del ministro. Sin embargo, la acumulación de escándalos empieza a erosionar la figura de uno de los funcionarios más protegidos del gabinete.

