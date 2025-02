Mientras en Capital Federal habilitaron la revisión del precio del boleto de colectivo, en San Juan todo seguirá igual por el momento. En el Gobierno provincial aseguran que no hubo cambios significativos de costos para las empresas y si eventualmente sucediera más adelante, no descartan compensarlo con un incremento de subsidio para que los sanjuaninos no vean resentido su bolsillo.

En años anteriores, el Estado sanjuanino solía autorizar una suba en el primer mes del año. En el estreno de 2025, la gestión de Marcelo Orrego resolvió mantener la tarifa y todo seguirá igual, al menos, en lo que queda de este mes y el que viene.

El planteo de aumento por parte de los empresarios nucleados en ATAP (Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros) es casi constante por la variación de cotos que causa la inflación. Pero, con la suba de precios desacelerando, en el Gobierno local aseguraron que las variables de mayor impacto (combustible y sueldos, entre otras) no tuvieron incrementos pronunciados y que eso posibilita que el valor del pasaje de micro siga como está.

Hay charlas informales entre las partes involucradas. Si se abre una negociación formal, confiaron fuentes gubernamentales, sería en marzo y si de ahí surgiera la necesidad de un aumento, cargarlo en el sistema llevaría un par de semanas. Por eso, afirman, la implementación de eventuales cambios quedaría recién para abril.

En definitiva, los sanjuaninos seguirán pagando $560 por el boleto general, correspondiente a la primera sección. Igual para los alumnos que continuarán desembolsando $187 por el escolar que comenzará a regir desde el lunes para los universitarios y desde el 24 de febrero para los chicos de primaria.

Aun cuando se justificara una suba, es posible que los sanjuaninos no tengan que pagar más por viajar en colectivo en el corto plazo. Las fuentes no descartaron, en ese caso, un aumento del subsidio a cambio de dejar la tarifa como está, lo que significaría que los pasajeros no tendrían que poner un extra de su bolsillo.

La última vez que en la provincia hubo un incremento del boleto fue en julio del año pasado. Desde entonces, frente al reclamo de actualización de tarifa por parte de ATAP, la administración orreguista mejoró el subsidio estatal a cambio de congelar el valor del boleto. Actualmente, el momento mensual que aporta el Estado local con ese objetivo asciende a $3.200 millones.

El esfuerzo lo hace San Juan en soledad. La Nación ponía hasta 2023 una parte del subsidio de contención tarifaria, pero la gestión de Javier Milei eliminó ese aporte en el marco del plan “motosierra” y el costo para cuidar el presupuesto familiar corre exclusivamente por cuenta y orden de las provincias.

La decisión presidencial no hizo otra cosa que agudizar el perjuicio que hubo desde siempre en este tema para el interior del país. Históricamente, el 15% del subsidio de la Nación se repartió entre la totalidad de las provincias y el 85% fue a parar al AMBA, para beneficio de los porteños y de los bonaerenses que viven pegados a la Capital Federal.