De un tiempo a la fecha, Albardón fue uno de los departamentos en los que la inseguridad y diversos hechos policiales tuvieron protagonismo allí. Y en este contexto, en búsqueda de mayor prevención, salieron a pedir la instalación de más cámaras en otros sectores y al mismo tiempo denunciaron que el 20% de las cámaras instaladas no funcionan.

Fue el diputado por Albardón e integrante del Bloque Justicialista, Pedro Albagli, que presentó en la Cámara de Diputados un pedido para que se mejore el sistema de cámaras de vigilancia que tiene la Cisem en el departamento.

El legislador presentó el proyecto entendiendo que hay cámara que no funcionan y otras que si. “Tenemos cámaras ubicadas en lugares estratégicos como es la entrada a Albardón”, comentó Albagli y agregó que “tenemos entendido que no todas las cámaras están funcionando en este momento, hay un 20% que no están funcionando. Nosotros pedimos que funcionen el 100%”.

El diputado entiende que hay sectores de crecimiento demográfico que tuvo el departamento en los últimos años. “Necesitamos que otro sector sea monitoreado las 24 horas. Solicito que sean instaladas nuevas cámaras, son sectores muy vulnerables del departamento”.

Las nuevas cámaras solicitadas son para dar cobertura a zonas como Campo Afuera, El Rincón, Las Tapias, Las Lomitas, La Cañada, entre otras. Entienden si bien no son zonas alejadas de la villa cabecera del departamento, si se presentan algunos hechos delictivos.

“Es para mejorar la calidad de vida y de seguridad de los albardoneros, porque sabemos que las cámaras actúan como un factor de prevención del delito. Es muy importante para la comunidad del departamento”, sostuvo el legislador que responde al intendente Juan Carlos Abarca y que añadió: “Buscamos soluciones a la inseguridad, no sólo en la provincia de San Juan, sino en el departamento Albardón”.