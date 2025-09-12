La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo capítulo. Los abogados defensores de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, renunciaron de manera sorpresiva, al tiempo que la Justicia realizó allanamientos en propiedades y una sucursal bancaria, donde se hallaron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar a nombre del exfuncionario.

En un escrito presentado ante el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, los letrados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze comunicaron su apartamiento de la defensa. “Por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, señalaron en el documento.

La decisión se conoció mientras avanza la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien dispuso operativos en un barrio privado y en un banco. En este último, el hallazgo del dinero no declarado complicó aún más el panorama de Spagnuolo.

El expediente, que también involucra al exfuncionario Daniel Garbellini y a la droguería Suizo Argentina, se mantiene bajo secreto de sumario, situación que podría prorrogarse por diez días más a pedido del fiscal. Hasta el momento, ninguno de los mencionados recibió imputación formal, aunque no se descarta que Spagnuolo pueda convertirse en imputado colaborador.

La defensa de la droguería planteó un pedido de nulidad al cuestionar la validez de los audios que dieron origen al caso, argumentando vulneración a la intimidad y supuesta adulteración de pruebas. Casanello espera ahora el dictamen de la fiscalía y de la querella, ejercida por la ONG Poder Ciudadano, antes de resolver si anula o no el proceso.

En paralelo, el consultor libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo y ratificó que Spagnuolo le confesó un esquema de sobornos en la compra de medicamentos, que tendría como destino final la Secretaría General de la Presidencia. Cerimedo aseguró haber mantenido varias conversaciones en 2024 con el exfuncionario, aunque negó ser quien grabó los audios difundidos en el canal Carnaval Stream.

La investigación comenzó a partir de la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó la grabación que detonó el caso.

El Gobierno también presentó una denuncia por presunta operación de inteligencia ilegal tras la filtración de audios vinculados a Karina Milei, lo que abrió otra causa en manos del fiscal Carlos Stornelli. En ese expediente declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron el material, pero aseguraron no estar imputados.