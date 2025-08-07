Luego de la aprobación en Diputados de varios proyectos clave —entre ellos el financiamiento para las universidades públicas y la emergencia en salud pediátrica—, el diputado nacional sanjuanino Walberto Allende destacó en Canal 13, la conformación de una nueva mayoría parlamentaria y cuestionó al gobierno nacional por su política económica, el veto a leyes aprobadas y la falta de un presupuesto nacional.

“Ha llegado el momento de dejar de confrontar y poder dialogar”, afirmó el diputado Allende en declaraciones radiales. Y fue más allá: “Se dice que no hay plata, pero para algunos sectores sí hay. No puede ser que se recorten fondos para las universidades, para los jubilados o para el Garrahan, mientras se dejan de cobrar retenciones millonarias a sectores como la minería”.

El diputado celebró la votación reciente que permitió avanzar con proyectos centrales, como el financiamiento universitario y el reconocimiento a la labor del Hospital Garrahan. “Fue una votación con una mayoría contundente. Estuvimos a un voto de tener los dos tercios. Eso no pasa todos los días”, subrayó.

Consultado sobre un eventual veto presidencial a estos proyectos, el legislador sanjuanino fue categórico: “El Ejecutivo va a tener que analizar muy bien eso. No puede vetar todo lo que no le gusta. Y menos si son leyes que surgen de demandas legítimas”.

Allende también criticó con dureza la falta de una ley de presupuesto. “La Argentina no tiene presupuesto hace dos años. Eso es anormal. Y mientras no haya presupuesto, el Congreso tiene que legislar para garantizar derechos”, explicó. “Si el gobierno dice que no hay plata, que envíe un presupuesto y lo discutimos. Pero no se puede gobernar a ciegas”, insistió.

En esa línea, también recordó que muchas de las crisis actuales —como la falta de fondos para educación, subsidios al transporte o el incentivo docente— se podrían haber evitado “con diálogo y previsión”.

Para Allende, el respaldo del Congreso responde al peso que tuvo la movilización social. “Creo que tuvo mucho que ver la marcha federal universitaria y la presión de toda la comunidad educativa. Lo mismo con el Garrahan: enviaron estadísticas a cada gobernador mostrando a cuántos chicos atendieron. Esa visibilidad ayudó”, destacó.

Y en ese sentido, aportó desde su experiencia personal: “Puedo dar fe de la cantidad de chicos que atiende el Garrahan. Desde mi época como ministro de Desarrollo Humano en San Juan, muchas veces acudimos a ese hospital. No es un lujo, es una necesidad”.

Allende remarcó que muchas decisiones del Ejecutivo —como los decretos de facultades delegadas o la disolución de organismos como el INTA, el INTI o Vialidad Nacional— son “inconstitucionales” y “ilegales”. “Se dictaron normas que están prohibidas por la propia ley de bases que ellos impulsaron. Esos decretos son de nulidad absoluta”, afirmó. Tras ello sumó: “El Congreso no puede estar supliendo funciones por falta de presupuesto. Tiene que haber coordinación con los gobernadores, consensos mínimos y planificación. Gobernar no es imponer, es dialogar”.

Gobierno y Minería

El diputado cuestionó duramente la política fiscal del gobierno nacional, al revelar que empresas mineras dejaron de pagar retenciones por exportaciones millonarias. “Hoy salió un decreto que deja en cero las retenciones para exportaciones de oro y plata. Si no hay plata, ¿por qué dejamos de cobrar esos tributos?”, se preguntó.

Según Allende, solo Veladero —uno de los principales proyectos mineros de San Juan— habría dejado de tributar cerca de 80 millones de dólares en 2023 por ese concepto. “A nivel nacional, la pérdida supera los 300 mil millones de pesos”, aseguró.

“Necesitamos desarrollar la minería, pero para eso se necesita infraestructura. Y esa infraestructura la tienen que pagar las provincias. No podemos aceptar que mientras se beneficia a los sectores más ricos, se le diga a los jubilados o a los chicos que no hay plata”, enfatizó.