El diputado nacional sanjuanino de Unión por la Patria, Walberto Allende, se refirió a la presentación del Presupuesto 2026 que realizó el presidente Javier Milei este lunes en cadena nacional. En declaraciones a la prensa, el legislador sanjuanino sostuvo que el mensaje oficial dejó “mucha incertidumbre” y cuestionó que el proyecto “trae más ajuste”.

“Hay que analizar el proyecto, pero lo importante es que se haya enviado y se sostenga la necesidad de estudiarlo, que no vaya a pasar como el año pasado, cuando el propio Ejecutivo lo retiró y ni siquiera se pudo debatir. Argentina no puede estar un año más sin presupuesto”, señaló.

Allende reconoció que todavía no pudo estudiar el texto en profundidad: “Me llegó recién a la una de la mañana, no he tenido tiempo de ver qué contempla para las provincias, particularmente para San Juan. Pero lo poco que se pudo revisar no habla de obras públicas, habla de más ajuste”.

En ese sentido, cuestionó que el plan oficial “menciona un porcentaje que se destinará a jubilados y pensionados por encima de la inflación, pero no se refiere a la recuperación de lo perdido en los últimos dos años”. También advirtió que el proyecto no contempla inversiones en “hospitales, escuelas, rutas, viviendas ni agua potable”.

El legislador rechazó además el esquema planteado para la obra pública: “Se dice que el equilibrio fiscal va a servir para que las empresas privadas hagan obras, que luego serán concesionadas. Me parece una barbaridad que se usen los recursos públicos de esa manera”.

Allende consideró que el presupuesto puede modificarse según los resultados de las elecciones de octubre y remarcó la ausencia de diálogo con los gobernadores: “Antes podíamos intercambiar opiniones con el ministro de Hacienda para saber si se incluían los reclamos de la provincia, hoy eso no existe. El contacto con las provincias es prácticamente nulo”.

Respecto al tono del mensaje presidencial, expresó sorpresa: “Este no es el Milei que estamos acostumbrados a ver, pero me parece que tiene que ser el camino. Hay que terminar con las agresiones y el destrato. Argentina necesita consensos”.

Finalmente, vinculó el cambio en la postura del mandatario con el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires: “Tuvo que ver en un 99%. Ojalá el presidente sostenga esta forma de relacionarse con la política y con las provincias”.